Аким Алматы поздравил педагогов с Днем учителя

В Алматы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Отметить профессиональный праздник в кругу коллег пришли ветераны педагогического труда, педагоги и представители преподавательских династий, сообщает Zakon.kz.

На сцене Дворца Республики аким мегаполиса Ерболат Досаев поздравил главных гостей мероприятия и выразил признательность за труд и вклад в воспитание молодого поколения казахстанцев. Всего в Алматы работают 24,1 тыс. педагогов, в государственных школах – 20 725, в частных – 3 375.

"Ваша работа – это искусство, в котором каждый день создаются удивительные истории успеха и вдохновения. Вы открываете двери в мир знаний и возможностей, помогая нашим детям раскрыть их потенциал. В этот замечательный день хочу выразить вам признательность за ваше терпение, мудрость и искреннюю заботу о будущих поколениях. Хочу в этот замечательный день пожелать всем вам радость от достижений ваших воспитанников, здоровья и удачи во всех начинаниях!", – сказал Ерболат Досаев.

Фото: акимат Алматы

Как отметил глава города, сегодня акиматом продолжается поддержка и развитие инициатив, направленных на повышение статуса профессии учителя. Так, в этом году 440 педагогов пройдут программу повышения квалификации, запущенной в 2022 году. 40 руководителей и методистов до конца года отправятся на стажировку в ведущие образовательные организации Малайзии, Китая, Германии и Польши.

Также в рамках реализации программы "Алматинские школы" 70 педагогов проходят обучение по сертифицированным программам Marshall Cavendish, направленным на формирование функциональной грамотности, цифровых компетенций и мягких навыков у обучающихся.

Особое внимание уделяется развитию инклюзивного образования: в этом году 300 педагогов усовершенствовали свои знания. Еще 50 учителей пройдут международную стажировку в Южной Корее.

Фото: акимат Алматы

В ходе мероприятия глава мегаполиса наградил победителей городского конкурса "Алматы ұстазы". Всего в конкурсе участвовало 2 тыс. человек, это рекордное количество участников. Лучшими признаны семь педагогов:

Ернұр Бейсембаев – учитель истории школы-лицея №173;

Еркеназ Баймұрат – учитель информатики школы-гимназии №140;

Суннатулла Каумбаев – учитель химии специализированного лицея №92;

Айдана Айдарова – учитель биологии специализированного лицея №178;

Азизхан Умиралханов – учитель математики гимназии №159;

Анастасия Благодатская – учитель русского языка и литературы средней школы №70;

Дулат Сұлтанбек – учитель казахского языка и литературы специализированной школы №12.

Победители получили сертификаты на прохождение зарубежной стажировки. Кроме того, обладатель Гран-при Ернұр Бейсембаев награжден сертификатом на сумму 5 млн тенге.

Также в ходе мероприятия озвучили результаты конкурса "Лучшая организация образования". Самый высокий балл получила гимназия №15 в Алмалинском районе. Аким Алматы вручил директору школы грант в размере 68 млн тенге для улучшения материально-технического оснащения и научно-методического обеспечения образовательного процесса.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, еще 15 педагогов-ветеранов получили следующие награды:

пять человек были удостоены медалями "Ветеран образования";

пять педагогов получили нагрудный знак "Ы. Алтынсарин";

пять педагогов получили нагрудный знак "Почетный работник образования РК".

Еще девять человек получили благодарственные письма от акима Алматы за вклад в развитие образования.

Фото: акимат Алматы

Праздничную атмосферу украсили выступления звезд оперной сцены и популярных эстрадных исполнителей. Заслуженный артист Казахстана Шахимардан Абилов исполнил фрагмент из монооперы "Толық адам, ой толғау, хакім Абай". Также на сцене выступили популярные эстрадные певцы Балуан Беркенов, Аскар Кульшарипов, дуэт Анжела и Евгений Шагаровы, Айгерим Шарипбек, Аяжан Куаншалиева, государственная хоровая капелла им. Б.Байкадамова, шоу-балет "Rise" и вокальная группа "Mezzo".