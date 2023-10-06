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Ерболат Досаев поздравил педагогов Алматы с Днем учителя

аким Алматы поздравил педагогов Фото: акимат Алматы
В Алматы прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя. Отметить профессиональный праздник в кругу коллег пришли более 600 педагогов, ветеранов труда, представителей преподавательских династий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На сцене Almaty theatre аким Алматы Ерболат Досаев поздравил главных гостей мероприятия с праздником и выразил признательность за труд и вклад в воспитание молодого поколения казахстанцев.

"Уважаемые ветераны и педагоги, от всей души поздравляю вас с Днем учителя! Каждый раз с особым волнением прихожу на ваш праздник, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд. Я уверен, что именно вы, учителя, закладываете основы будущих успехов наших детей. Сохраняя славные традиции алматинского образования, вы целеустремленно идете вперед, чтобы соответствовать динамично меняющемуся миру, новым образовательным потребностям молодого поколения", – сказал Ерболат Досаев, обращаясь к учителям.

По его словам, крайне важно, чтобы накопленный опыт только приумножался. С этой целью в городе традиционно проводится конкурс "Алматы ұстазы", который стал прогрессивной площадкой для молодых талантливых педагогов, способных продемонстрировать потенциал и профессионализм.

аким Алматы поздравил педагогов

Фото: акимат Алматы

"С каждым годом популярность педагогического смотра растет. Если в прошлом году в нем приняли участие более 550 молодых учителей в возрасте до 36 лет, то в этом году их число превысило 1300", – отметил аким.

В этом году конкурс "Aлматы ұстазы" проходил в три этапа. Работы участников оценивали независимые эксперты из профессорско-преподавательского состава вузов, педагогов колледжей и школ города, а также победители профессиональных конкурсов.

По результатам финального этапа пять педагогов стали победителями:

  • Салтанат Анапияева – учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №159;
  • Елдар Абдіхалықов – учитель истории общеобразовательной школы №168;
  • Майра Махабаева – учитель начальных классов школы-гимназии №202;
  • Жансая Қыдырханова – учитель географии школы-гимназии №206;
  • Салтанат Есхожаева – учитель математики лицея №24.

Кроме того, обладателем Гран-при и приза в 5 млн тенге стала Салтанат Анапияева – учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №159. Все победители получат сертификаты на прохождение международной образовательной стажировки в Сингапуре, где познакомятся с работой передовых школ страны.

аким Алматы поздравил педагогов

Фото: акимат Алматы

Еще трем участникам конкурса аким лично вручил специальные призы за креативность и творчество:

  • Бахтияр Розиев – учитель информатики школы-гимназии №105;
  • Диана Круковская – учитель русского языка и литературы школы-гимназии №94;
  • Жанна Хегай – учитель биологии лицея №134.

Также на мероприятии были озвучены итоги конкурса "Лучшая организация образования". Специализированный лицей №39 имени Ходжикова Алмалинского района получил самый высокий балл – 1671,43. Директору лицея аким Алматы вручил грант в размере 56 млн тенге для улучшения материально-технического оснащения и научно-методического обеспечения образовательного процесса.

аким Алматы поздравил педагогов

Фото: акимат Алматы

"Мы к этому конкурсу долго шли и готовились. Это заслуга наших детей, которые участвовали в разных конкурсах и олимпиадах, коллектива школы. Мы очень рады, что выиграли грант, ведь это большая помощь для улучшения материально-технической базы нашей школы. Спасибо акимату и Управлению образования, что проводят такие конкурсы и поддерживают организации образования", – поблагодарила директор специализированного лицея №39 имени Ходжикова Найля Маликова.
аким Алматы поздравил педагогов

Фото: акимат Алматы

В завершение Ерболат Досаев добавил, что для поддержки молодых учителей акимат города увеличивает количество квот для получения жилья по программе "Алматы Жастары". В прошлом году квартиры получили более 350 учителей, а в этом году по данной программе новоселье отметили 210 молодых учителей. До конца года акимат также планируется выдать ключи еще от 200 квартир.

Кроме того, акимат расширил комплексную программу обучения руководителей и учителей школ. Помимо менеджеров и учителей средних образовательных школ, в нее также вошли педагоги дошкольных организаций и колледжей. На повышение квалификации педагогов в этом году из местного бюджета выделили почти 2 млрд тенге с охватом почти 7 тыс. человек.

"Дорогие учителя, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, творческих успехов, добра и благополучия!" – завершил аким Алматы Ерболат Досаев.

5 октября в Казахстане отметили профессиональный праздник педагогов. День учителя в нашей стране в эту дату праздновали впервые.

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