Политика

В Казахстане завершилось голосование на референдуме: начат подсчет голосов

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 20:12 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 15 марта, в 20:00 во всех регионах Казахстана официально закрылись участки для голосования на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает Zakon.kz.

С этого момента члены участковых комиссий приступили к процедуре вскрытия урн и подсчету бюллетеней. Процесс голосования на территории республики полностью завершен.

В то же время, по данным Министерства иностранных дел РК, избирательные участки за пределами страны продолжают работу. С учетом разницы часовых поясов граждане Казахстана за рубежом еще могут воспользоваться своим правом голоса.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше.

В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум.

Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

Канат Болысбек
Голосование на референдуме на всей территории Казахстана прошло без серьезных нарушений – наблюдатели
21:04, 15 марта 2026
Референдум–2026: когда завершится голосование за рубежом
19:17, 15 марта 2026
Референдум 2026 года: международные наблюдатели высказались о ходе голосования
15:45, 15 марта 2026
Стал известен состав сборной Казахстана на отборочный этап чемпионата Европы по футболу
23:30, 15 марта 2026
Этнический казах выиграл чемпионат Европы по борьбе до 23 лет за Россию
22:44, 15 марта 2026
Казахстанская дзюдоиста завоевала медаль престижного турнира в Польше
21:56, 15 марта 2026
"Ордабасы" нацелился на ганского полузащитника: подробности
21:14, 15 марта 2026
