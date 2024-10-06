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Голосование на референдуме по вопросу строительства АЭС началось в Казахстане

Референдум по строительству АЭС, АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 07:00 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 7:00 по местному времени началось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции, сообщает Zakon.kz.

В бюллетене для голосования на государственном и русском языках обозначен вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". И варианты ответа голосующего: "Да, согласен (-на)" и "Нет, не согласен(-на)". Голосующий ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который голосует. 

Голосование продлится до 20:00. В списки голосующих включены около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за его положительное решение проголосовало более половины граждан.

В референдуме примут участие 177 наблюдателей, которые представляют 30 иностранных государств и четыре международные организации (Содружество Независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация тюркских государств, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии). 

Также за голосованием наблюдают представители центральных избирательных органов 14 государств, в том числе председатели центральных избирательных органов Азербайджана, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

МИД РК аккредитовал 200 иностранных журналистов из 37 стран, которые также будут наблюдать и освещать республиканский референдум. 

Всего в стране будут работать 10 323 участка для голосования, в том числе 74 участка, открытых при зарубежных учреждениях в 59 странах. Итоги референдума публикуются в СМИ не позднее чем в семидневный срок со дня проведения голосования.

Правом на участие в референдуме обладают граждане республики, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Посмотреть свой участок для голосования можно здесь. 

Ранее сообщалось, что в Китае на референдум по АЭС явились 239 человек.

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