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МИД РК отмечает высокую активность голосования на референдуме за рубежом

Голосование на референдуме по АЭС в Республике Корея , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:36 Фото: МИД РК
МИД РК отмечает высокую активность голосующих на референдуме по АЭС за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 6 октября на брифинге в ЦИК заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, при загранучреждениях в 59 иностранных государствах образованы 74 участковые комиссии. За рубежом будут голосовать 13 307 человек.


"По состоянию на 8.15 за рубежом начали работу 26 участковых комиссий референдума. Ожидается открытие еще 48 участков. В ближайшие часы свою работу начнут участки, расположенные в средневосточных и европейских странах. В целом отмечаем высокую активность наших граждан за рубежом", – сказал Роман Василенко.

Последними откроются участки в 16.00 по времени Астаны в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава и в 20.00 в Сан-Франциско.

Ранее государственный советник РК Ерлан Карин рассказал, почему так важен референдум по строительству АЭС. 

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