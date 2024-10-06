МИД РК отмечает высокую активность голосования на референдуме за рубежом

МИД РК отмечает высокую активность голосующих на референдуме по АЭС за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 6 октября на брифинге в ЦИК заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, при загранучреждениях в 59 иностранных государствах образованы 74 участковые комиссии. За рубежом будут голосовать 13 307 человек.







"По состоянию на 8.15 за рубежом начали работу 26 участковых комиссий референдума. Ожидается открытие еще 48 участков. В ближайшие часы свою работу начнут участки, расположенные в средневосточных и европейских странах. В целом отмечаем высокую активность наших граждан за рубежом", – сказал Роман Василенко.

Последними откроются участки в 16.00 по времени Астаны в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава и в 20.00 в Сан-Франциско.

Ранее государственный советник РК Ерлан Карин рассказал, почему так важен референдум по строительству АЭС.