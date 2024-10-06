Астанчанка в халате и тапочках пришла на избирательный участок

6 октября стартовал общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС. Сегодня жители столицы отправляются к своим избирательным участкам, чтобы сделать выбор.

Одной из первых проголосовавших стала астанчанка Алима Умбетпаева, которая пришла на один из столичных избирательных участков в халате и тапочках.



Девушка объяснила свой экстравагантный поступок желанием проголосовать, которое было настолько сильным, что свое утро она начала не с кофе, а с посещения кабинки для голосования.



После того как Алима поставила заветную галочку, она отправилась домой, чтобы продолжить утро чашечкой кофе.