Астанчанка в халате и тапочках пришла на избирательный участок
Фото: Zakon.kz
6 октября стартовал общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС. Сегодня жители столицы отправляются к своим избирательным участкам, чтобы сделать выбор.
Одной из первых проголосовавших стала астанчанка Алима Умбетпаева, которая пришла на один из столичных избирательных участков в халате и тапочках.
Девушка объяснила свой экстравагантный поступок желанием проголосовать, которое было настолько сильным, что свое утро она начала не с кофе, а с посещения кабинки для голосования.
После того как Алима поставила заветную галочку, она отправилась домой, чтобы продолжить утро чашечкой кофе.
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