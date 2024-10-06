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Астанчанка в халате и тапочках пришла на избирательный участок

Астанчанка в халате и тапочках пришла на избирательный участок, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:56 Фото: Zakon.kz
6 октября стартовал общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС. Сегодня жители столицы отправляются к своим избирательным участкам, чтобы сделать выбор.

Одной из первых проголосовавших стала астанчанка Алима Умбетпаева, которая пришла на один из столичных избирательных участков в халате и тапочках.

Девушка объяснила свой экстравагантный поступок желанием проголосовать, которое было настолько сильным, что свое утро она начала не с кофе, а с посещения кабинки для голосования.

После того как Алима поставила заветную галочку, она отправилась домой, чтобы продолжить утро чашечкой кофе.

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