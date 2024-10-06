На роликах к выборам: Саб-Зиро покоряет столичный избирательный участок

Фото: Elorda.aqparat

Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС стал возможностью не только выразить свою гражданскую позицию, но и продемонстрировать свои таланты на публике.

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