На роликах к выборам: Саб-Зиро покоряет столичный избирательный участок
Фото: Elorda.aqparat
Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС стал возможностью не только выразить свою гражданскую позицию, но и продемонстрировать свои таланты на публике.
На один из избирательных участков прибыл Саб-Зиро, культовый персонаж из вселенной Mortal Kombat, повелитель холода, способный создавать изо льда все, что угодно.
На избирательном участке мужчина решил совместить полезное с приятным и проголосовал по одному из самых важных вопросов сегодняшнего дня в образе любимого персонажа.
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