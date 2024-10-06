На избирательном участке в Алматы гимн Казахстана исполнили на языке жестов

В Алматы на всех избирательных участках республиканский референдум начался с торжественного исполнения Государственного гимна Казахстана.

По-особенному открытие прошло на участке для голосования в Доме школьников №6. Там совместно с ОО "Казахское общество глухих" и акиматом Турксибского района гимн был переведен на жестовый язык сурдопереводчиками.



Это мероприятие позволило подарить гражданам с нарушениями слуха и речи, которые преимущественно проживают в этом районе, патриотическое настроение через исполнение гимна.



Акимат Алматы продолжает активно поддерживать инклюзивные инициативы, предоставляя равные возможности всем жителям, независимо от их физических особенностей.

Фото: акимат города Алматы

Так, в день проведения референдума на всех избирательных участках при поддержке Управления занятости и социальных программ работали 76 сурдопереводчиков в онлайн-режиме. Сурдопереводчики помогали людям с нарушениями слуха ознакомиться с правилами голосования, предоставляя полную информацию. Эта инициатива, организованная для повышения инклюзивности и обеспечения равных прав для всех горожан, позволила гражданам с нарушениями слуха и речи беспрепятственно участвовать в процессе голосования.