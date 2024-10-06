Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На избирательном участке в Алматы гимн Казахстана исполнили на языке жестов

На избирательном участке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:06 Фото: акимат города Алматы
В Алматы на всех избирательных участках республиканский референдум начался с торжественного исполнения Государственного гимна Казахстана.

По-особенному открытие прошло на участке для голосования в Доме школьников №6. Там совместно с ОО "Казахское общество глухих" и акиматом Турксибского района гимн был переведен на жестовый язык сурдопереводчиками.

Это мероприятие позволило подарить гражданам с нарушениями слуха и речи, которые преимущественно проживают в этом районе, патриотическое настроение через исполнение гимна.

Акимат Алматы продолжает активно поддерживать инклюзивные инициативы, предоставляя равные возможности всем жителям, независимо от их физических особенностей.

На избирательном участке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:06

Фото: акимат города Алматы

Так, в день проведения референдума на всех избирательных участках при поддержке Управления занятости и социальных программ работали 76 сурдопереводчиков в онлайн-режиме. Сурдопереводчики помогали людям с нарушениями слуха ознакомиться с правилами голосования, предоставляя полную информацию. Эта инициатива, организованная для повышения инклюзивности и обеспечения равных прав для всех горожан, позволила гражданам с нарушениями слуха и речи беспрепятственно участвовать в процессе голосования.

Читайте также

На избирательных участках в Жамбылской области
На избирательных участках в Жамбылской области создана атмосфера единства и гордости за страну
Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан
Когда Казахстан снизит импорт электроэнергии из России, рассказал глава Минэнерго
Каждый должен сделать свой выбор
Ануар Сандыбаев: Каждый должен сделать свой выбор
Айсулу Омарова
Алматы 2024 год Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: