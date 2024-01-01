Гимн Казахстана исполнил в Акорде Димаш Кудайберген

Эксклюзивное исполнение гимна Казахстана Димашем Кудайбергеном показал телеканал Jibek Joly, сообщает Zakon.kz.

Музыкальное сопровождение обеспечил симфонический оркестр в Акорде.

Отметим, что в этом году впервые телеканал Jibek Joly запустил инициативу по встрече нового года на главной площади страны – EXPO, чтобы всем вместе проводить уходящий 2023 год и встретить Новый 2024. Хедлайнеры зажигательной шоу программы – известные казахстанские эстрадные звезды Kalifarniya и Amre, ожидается участие в шоу и других популярных исполнителей.

Ранее сообщалось, что Димаш дал большой концерт в Гонконге, посвященный памятной дате в карьере артиста. Здесь он пел семь лет назад в рамках участия в проекте "I am a Singer".