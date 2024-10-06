Энергетик в ЗКО женится в день референдума по строительству АЭС

Житель Уральска выбрал сферу энергетики для работы, а важный для будущего энергетики страны день сделал днем свадьбы. Однако, как признаются молодожены, такое совпадение оказалось случайностью, и они даже не догадывались, что создадут семью в день референдума.

Мурат и Гульзинат познакомились на работе, когда Мурат занимал должность руководителя отдела Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, а Гульзинат работала в пресс-службе акимата города Уральск. Пара знакома уже более двух лет, и сегодня они связали свои жизни официальным браком.



При планировании свадьбы молодожены не подозревали, что этот день совпадает с важным событием – референдумом по строительству АЭС.

"В предсвадебной суматохе мы не сразу поняли, что свадьба выпадает на день референдума. А когда осознали, решили, что это хороший знак. Теперь каждый раз, отмечая годовщину, будем вспоминать это забавное совпадение", – поделились Мурат и Гульзинат.



К слову, торжественный повод не стал помехой для молодой семьи отдать свой голос на референдуме. Прямо в свадебном платье и костюме молодожены отправились на участок референдума.

"Чтобы проголосовать, не нужно много времени, но от этого зависит будущее страны. Тем более на участке нас так много поздравляли незнакомые люди – это очень приятно. Теперь этот день стал еще чуточку особеннее для нас", – сказали они.