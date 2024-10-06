Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Энергетик в ЗКО женится в день референдума по строительству АЭС

Энергетик в ЗКО женится в день референдума по строительству АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:32 Фото: акимат ЗКО
Житель Уральска выбрал сферу энергетики для работы, а важный для будущего энергетики страны день сделал днем свадьбы. Однако, как признаются молодожены, такое совпадение оказалось случайностью, и они даже не догадывались, что создадут семью в день референдума.

Мурат и Гульзинат познакомились на работе, когда Мурат занимал должность руководителя отдела Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, а Гульзинат работала в пресс-службе акимата города Уральск. Пара знакома уже более двух лет, и сегодня они связали свои жизни официальным браком.

При планировании свадьбы молодожены не подозревали, что этот день совпадает с важным событием – референдумом по строительству АЭС.

"В предсвадебной суматохе мы не сразу поняли, что свадьба выпадает на день референдума. А когда осознали, решили, что это хороший знак. Теперь каждый раз, отмечая годовщину, будем вспоминать это забавное совпадение", – поделились Мурат и Гульзинат.


К слову, торжественный повод не стал помехой для молодой семьи отдать свой голос на референдуме. Прямо в свадебном платье и костюме молодожены отправились на участок референдума.

"Чтобы проголосовать, не нужно много времени, но от этого зависит будущее страны. Тем более на участке нас так много поздравляли незнакомые люди – это очень приятно. Теперь этот день стал еще чуточку особеннее для нас", – сказали они.
Энергетик в ЗКО женится в день референдума по строительству АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:32

Фото: акимат ЗКО

Читайте также

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
Нехватку топлива на некоторых АЗС объяснил глава Минэнерго РК
На избирательных участках в Жамбылской области
На избирательных участках в Жамбылской области создана атмосфера единства и гордости за страну
Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан
Когда Казахстан снизит импорт электроэнергии из России, рассказал глава Минэнерго
Айсулу Омарова
Западно-Казахстанская область Уральск 2024 год Свадьбы Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: