Политолог объяснил, почему пришел с ребенком на референдум по строительству АЭС

Политолог Борис Поломарчук отмечает, что референдум состоялся, так как на 16:00 явка по всей стране составила 57,68%. На голосование он пришел со своей дочерью, и объяснил, почему так сделал, сообщает Zakon.kz.

Эксперт предполагает, что по итогу общая явка составит более 60%. Он уверен, что это вполне естественно для современного Казахстана.

"Явка на выборах и особенно на референдуме – это на самом деле рейтинг вовлеченности граждан в дела государства, понимания своей ответственности и готовности участвовать в принятии решений. Несомненно, государство возможно хотело бы явку в 90 и более процентов. Но это слишком завышенные ожидания. Есть в нашей стране еще довольно большая прослойка аполитичных граждан (как в принципе и в других странах), которые либо вообще сторонятся всяческой активности, либо принципиально отвергают все государственные инициативы. В любом случае – это их гражданский выбор, который мы должны уважать. И их неучастие в политике, это все же их участие". Борис Поломарчук

По его словам, даже если человек дистанцируется от политики, он все равно будет жить в условиях, которые формируются политической системой. Это означает, что неучастие не освобождает его от ответственности за принятые решения, так как его выбор бездействовать также является частью политической динамики.

"Поэтому, на каждые выборы я хожу со своим ребенком. Посещение выборов помогает детям понять, что такое гражданские права и обязанности. Они учатся, что голосование – это важная часть демократии и участие в жизни общества. Дети, которые видят своих родителей, активно участвующих в выборах, более склонны стать активными гражданами в будущем. К тому же, регулярное участие в выборах с раннего возраста помогает детям сформировать привычку голосовать и активно участвовать в жизни своего сообщества. Это может привести к тому, что они будут продолжать это делать и во взрослой жизни". Борис Поломарчук

Ранее член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов на брифинге 6 октября 2024 года объявил результаты голосования на 18:00.