Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нехватку топлива на некоторых АЗС объяснил глава Минэнерго РК

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:05 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге журналистам 6 октября 2024 года прокомментировал ситуацию с топливом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев заверил, что в Казахстане есть более чем  27-дневный запас дизельного топлива, 45-дневный запас бензина и авиационного керосина.

"Мы уверены, что никаких проблем не будет. В некоторых регионах на отдельных заправках возникли вопросы, связанные с дефицитом сжиженного газа. Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы. В стране нет дефицита ни одного вида нефтепродуктов", – заявил он.

При этом он добавил, что в рамках утвержденного Индикативного баланса между Казахстаном и Россией на 2024 год имеется возможность импорта российских автобензинов до 285 тыс. тонн в 2024 году.

"Цена реализации "народного" Аи-92 не может превышать предельной цены – 205 тенге/литр, установленной государством", – резюмировал он. 

Ранее он рассказал, когда Казахстан снизит импорт электроэнергии из России.

Читайте также

Референдум — это базис демократии
Аким ВКО: Референдум – это базис демократии
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна
Референдум завершился в селе Аксуат Западного Казахстана
Поздравляют на избирательных участках в Атырауской области
На избирательных участках в Атырауской области поздравляют учителей и заслуженных педагогов
Мадина Мамырханова
Саткалиев Алмасадам Казахстан 2024 год Бензин
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: