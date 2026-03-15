Праздничная атмосфера царит на избирательных участках в Мангистауской области
Для жителей региона подготовлены концертные программы, продовольственные и ремесленные ярмарки, национальные игры, а также различные творческие площадки.
На отдельных участках для голосования проходят концертные программы с участием артистов и творческих коллективов. Музыканты исполняют национальные кюи, певцы радуют зрителей популярными и народными песнями, а танцевальные ансамбли представляют яркие хореографические номера. Выступления создают для жителей особую атмосферу праздника и поднимают настроение тем, кто пришел на участки.
Кроме того, на прилегающих территориях организованы небольшие ярмарки, где жители могут приобрести продукцию местных производителей, национальные угощения и изделия народных ремесленников. Подобные площадки создают дополнительную праздничную атмосферу и привлекают внимание жителей и гостей региона.
Для посетителей также проводятся национальные игры и спортивные состязания. Жители принимают участие в традиционных казахских играх, демонстрируя ловкость, силу и командный дух. Такие мероприятия способствуют популяризации национальных традиций и укреплению интереса к культурному наследию народа.
В культурной программе принимают участие и известные деятели искусства региона. Среди них – обладатель ордена "Парасат", заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Рухия Батыршиева. Она отметила, что подобные мероприятия объединяют людей и создают атмосферу единства.
"Референдум – важное событие для страны. В такие дни особенно ощущается сплоченность общества. Мы, представители культуры и искусства, стараемся поддержать эту атмосферу и подарить людям хорошее настроение через творчество", – подчеркнула Рухия Батыршиева.
Отмечается, что праздничные мероприятия проходят на протяжении всего дня и вызывают большой интерес у жителей. Такие инициативы помогают создать на избирательных участках атмосферу открытости, единства и гражданской активности.