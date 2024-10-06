Аким Тараза сделал свой выбор на референдуме

Сегодня в стране проходит республиканский референдум по строительству АЭС. Аким города Тараза Бакытжан Орынбеков одним из первых проголосовал на участке №41.

Следует отметить, что на данном участке насчитывается 2626 избирателей. Всего по городу в настоящее время работают 135 участков референдума. Все они в соответствии с законом открылись в 7.00.

В городе насчитывается 256 985 избирателей, в том числе 5 394 человека, недавно достигших 18 лет, которые проголосуют впервые.



