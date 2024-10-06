102-летняя жительница ВКО проголосовала на референдуме

Сегодня 102-летняя уроженка Маркакольского района Хадиша Туржанова приняла участие в референдуме, выразив свою позицию.

Хадиша Туржанова родилась 20 марта 1922 года в селе Калжыр Курчумского района. Она посвятила свою жизнь честному труду и воспитанию детей. Будучи матерью девяти детей, сегодня она гордится 27 внуками, 43 правнуками и 7 праправнуками.



Храбрость Хадиши Туржановы, которая активно участвует в жизни страны, обязательно станет примером для подрастающего поколения. Желаем ей долгих лет жизни и крепкого здоровья!