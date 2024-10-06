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102-летняя жительница ВКО проголосовала на референдуме

Сделал свой выбор на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:42 Фото: пресс-центр ВКО
Сегодня 102-летняя уроженка Маркакольского района Хадиша Туржанова приняла участие в референдуме, выразив свою позицию.

Хадиша Туржанова родилась 20 марта 1922 года в селе Калжыр Курчумского района. Она посвятила свою жизнь честному труду и воспитанию детей. Будучи матерью девяти детей, сегодня она гордится 27 внуками, 43 правнуками и 7 праправнуками.

Храбрость Хадиши Туржановы, которая активно участвует в жизни страны, обязательно станет примером для подрастающего поколения. Желаем ей долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Сделал свой выбор на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:42

Фото: пресс-центр ВКО

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