Пришел лично: 103-летний ветеран ВОВ проголосовал на референдуме

Ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Уйгурском районе, 103-летний Алим Кебиров, принял участие в референдуме по принятию новой Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

Человек, который вернулся с войны, всю жизнь трудился, внося вклад в развитие экономики страны, и никогда не оставался в стороне от политических событий, рассказали в акимате области.

На избирательный участок №921 в селе Бахар Уйгурского района Алим Кебиров пришел лично и проголосовал. Ветеран, сохраняющий ясный ум и следящий за новостями, отметил, что всегда поддерживает инициативы президента.

"Несмотря на возраст, я по-прежнему слежу за всеми изменениями и новостями в стране. В нашей молодости мы пережили ужасы войны. Многие наши друзья и близкие не вернулись с фронта. Сейчас я беспокоюсь о ситуации в мире и желаю, чтобы наша страна была в безопасности, а народ – в мире. Война никого не щадит: ни молодых, ни старых, ни детей. Поэтому вклад президента в мирную и сплоченную жизнь нашей страны огромен, и я поддерживаю его инициативы. Без единства и согласия в обществе мы не сможем развиваться. Нам нужна не ссора, а единство. Давайте ценить наше мирное время и спокойные дни. Никто не должен быть равнодушным к будущему страны", – сказал ветеран.

Также аким Алматинской области проголосовал на референдуме.