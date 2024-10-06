Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Комбайнеры Астраханского района Акмолинской области пришли на референдум прямо с поля

Пришли на референдум прямо с поля, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:54 Фото: УИК Астраханского района
В Казахстане стартовал референдум по вопросу строительства АЭС. Активные участники голосования – комбайнеры Астраханского района Мадьяр Пелевин и Никита Попков, мастера производственного обучения в ГККП "Колледж Агробизнеса и сервиса", которые прибыли на голосование прямо с поля.

Это передает Региональная служба коммуникаций.

"Мы пришли на участок, чтобы выполнить гражданский долг и выразить свою позицию по этому вопросу. Каждый голос важен для будущего нашей страны", – отметил Мадьяр Пелевин.
Пришли на референдум прямо с поля, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:54

Фото: УИК Астраханского района

"Для нас важно участвовать в процессе, который может повлиять на будущее. Мы все хотим, чтобы наше решение было обоснованным и взвешенным", – добавил Никита Попков.

Такое активное участие работников сельского хозяйства подчеркивает значимость референдума для всех слоев общества. Их стремление отдать голос, несмотря на напряженный рабочий день, говорит о важности принятия осознанных решений для будущего страны.

Пришли на референдум прямо с поля, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:54

Фото: УИК Астраханского района

Напомним, в Акмолинской области на 765 избирательных участках работают более 9500 наблюдателей от республиканской общественной организации "Коалиция общественных наблюдателей "Дауыс", которые обеспечивают прозрачность процесса голосования. В регионе зарегистрировано более 513 тысяч избирателей, и их активность продолжает расти.

Читайте также

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме и пожелал всем счастья
Референдум — это базис демократии
Аким ВКО: Референдум – это базис демократии
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна
Референдум завершился в селе Аксуат Западного Казахстана
Айсулу Омарова
Акмолинская область 2024 год АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Алсу
Адвокат экс-супруга Алсу опубликовал фото его предполагаемой возлюбленной
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: