Комбайнеры Астраханского района Акмолинской области пришли на референдум прямо с поля

В Казахстане стартовал референдум по вопросу строительства АЭС. Активные участники голосования – комбайнеры Астраханского района Мадьяр Пелевин и Никита Попков, мастера производственного обучения в ГККП "Колледж Агробизнеса и сервиса", которые прибыли на голосование прямо с поля.

Это передает Региональная служба коммуникаций.



"Мы пришли на участок, чтобы выполнить гражданский долг и выразить свою позицию по этому вопросу. Каждый голос важен для будущего нашей страны", – отметил Мадьяр Пелевин.

Фото: УИК Астраханского района

"Для нас важно участвовать в процессе, который может повлиять на будущее. Мы все хотим, чтобы наше решение было обоснованным и взвешенным", – добавил Никита Попков.

Такое активное участие работников сельского хозяйства подчеркивает значимость референдума для всех слоев общества. Их стремление отдать голос, несмотря на напряженный рабочий день, говорит о важности принятия осознанных решений для будущего страны.

Фото: УИК Астраханского района

Напомним, в Акмолинской области на 765 избирательных участках работают более 9500 наблюдателей от республиканской общественной организации "Коалиция общественных наблюдателей "Дауыс", которые обеспечивают прозрачность процесса голосования. В регионе зарегистрировано более 513 тысяч избирателей, и их активность продолжает расти.