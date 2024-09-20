Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Студенты колледжей из СКО приняли участие в викторине, приуроченной к референдуму

Студенты колледжей из СКО приняли участие в викторине, приуроченной к референдуму, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:35 Фото: акимат СКО
В Петропавловске в парке первого президента для студентов колледжей провели квест-викторину под названием "Красиво атомы сложились". Интеллектуальное состязание с элементами игры приурочили к референдуму по вопросу строительства АЭС, который состоится 6 октября.

Интеллектуальное состязание с элементами игры приурочили к референдуму по вопросу строительства АЭС, который состоится 6 октября.

"Участие в квесте принимают студенты трех колледжей нашего города. Всех участников мы разделили на команды по 10 человек, оставшиеся студенты стали болельщиками. Викторина приурочена к предстоящему референдуму, который пройдет в Казахстане 6 октября. Для ребят мы приготовили разные задания, связанные с использованием ядерной энергии", – рассказал руководитель молодежного ресурсного центра г. Петропавловска Дамир Абдин.
Студенты колледжей из СКО приняли участие в викторине, приуроченной к референдуму, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:35

Фото: акимат СКО

В квест-викторине приняли участие студенты колледжа искусств-специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей имени Е. Серкебаева, колледжа СКУ, Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Б. Ашимова. Студенты проявили свою находчивость, активно участвовали в викторине, выполняя задания, которые для них подготовили.

Студенты колледжей из СКО приняли участие в викторине, приуроченной к референдуму, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:35

Фото: акимат СКО

"С экономической точки зрения АЭС строить выгодно, можно будет экономить много ресурсов, электроэнергии", – поделился мнением студент колледжа СКУ Владимир Мусиевский.

Члены молодежного ресурсного центра города Петропавловска подготовили для участников квеста-викторины разные призы. Среди них были небольшие термосы, аксессуары для смартфонов, сладости.

Студенты колледжей из СКО приняли участие в викторине, приуроченной к референдуму, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:35

Фото: акимат СКО

Читайте также

Около 200 тысяч тонн зерна в сутки собирают акмолинские аграрии
Около 200 тысяч тонн зерна в сутки собирают акмолинские аграрии
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
В Минобороны ответили на предложение отменить срочную службу или изменить призывной возраст
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Выстрелил в лицо солдату: в Минобороны высказались о действиях офицера
Айсулу Омарова
Северо-Казахстанская область 2024 год АЭС Студенты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Астролог предсказал период удачи трем знакам зодиака, Глоба
Невероятное везение предсказал Глоба трем знакам зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: