Студенты колледжей из СКО приняли участие в викторине, приуроченной к референдуму

В Петропавловске в парке первого президента для студентов колледжей провели квест-викторину под названием "Красиво атомы сложились". Интеллектуальное состязание с элементами игры приурочили к референдуму по вопросу строительства АЭС, который состоится 6 октября.

Интеллектуальное состязание с элементами игры приурочили к референдуму по вопросу строительства АЭС, который состоится 6 октября.

"Участие в квесте принимают студенты трех колледжей нашего города. Всех участников мы разделили на команды по 10 человек, оставшиеся студенты стали болельщиками. Викторина приурочена к предстоящему референдуму, который пройдет в Казахстане 6 октября. Для ребят мы приготовили разные задания, связанные с использованием ядерной энергии", – рассказал руководитель молодежного ресурсного центра г. Петропавловска Дамир Абдин.

Фото: акимат СКО

В квест-викторине приняли участие студенты колледжа искусств-специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей имени Е. Серкебаева, колледжа СКУ, Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Б. Ашимова. Студенты проявили свою находчивость, активно участвовали в викторине, выполняя задания, которые для них подготовили.

Фото: акимат СКО

"С экономической точки зрения АЭС строить выгодно, можно будет экономить много ресурсов, электроэнергии", – поделился мнением студент колледжа СКУ Владимир Мусиевский.

Члены молодежного ресурсного центра города Петропавловска подготовили для участников квеста-викторины разные призы. Среди них были небольшие термосы, аксессуары для смартфонов, сладости.