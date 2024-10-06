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Референдум-2024: проголосовал аким Актюбинской области Асхат Шахаров

Проголосовал на референдуме-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:33 Фото: акимат Актюбинской области
Сегодня глава Актюбинского региона Асхат Шахаров посетил участок №541, расположенный в средней школе №64 имени Узакбая Кулымбетова в областном центре, где проголосовал на референдуме.
"Я проголосовал на референдуме. Помню, что впервые участвовал в голосовании, когда мне исполнилось 18 лет. С тех пор не пропускал ни одной политической кампании в стране. Быть активным и напрямую участвовать в принятии важных для страны решений – это право каждого избирателя", – сказал Асхат Шахаров.
Проголосовал на референдуме-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:33

Фото: акимат Актюбинской области

После этого Асхат Шахаров посетил сельскохозяйственную ярмарку, организованную во дворе школы.

Такие ярмарки организованы на 5 участках референдума в Актобе по адресам: улица Сарыжайлау, 20 Б; проспект Санкибай батыра, 145 Б; улица Тургенева, 70 А; проспект Тауелсиздик, 4 А и микрорайон 12, 37/1.

Проголосовал на референдуме-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:33

Фото: акимат Актюбинской области

Свою продукцию на ярмарке представили сельхозпроизводители города Актобе и Мартукского района. Овощи, фрукты, мясо, различные хлебобулочные изделия, мартукский мед и другую продукцию можно приобрести по ценам ниже рыночных.

Проголосовал на референдуме-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:33

Фото: акимат Актюбинской области


Отметим, что в регионе насчитывается 569 845 избирателей. Они голосуют на 530 участках. Избирательные участки открыты с 7:00 до 20:00.

Проголосовал на референдуме-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:33

Фото: акимат Актюбинской области

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