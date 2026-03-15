Общество

Асхат Шахаров проголосовал на референдуме

аким Актюбинской области Асхат Шахаров, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 10:28 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Сегодня аким Актюбинской области Асхат Шахаров принял участие в республиканском референдуме по новой Конституции.

Глава региона проголосовал на участке референдума №541, который расположен в общеобразовательной школе №64 имени Узакбая Кулымбетова.

После голосования аким области отметил важность участия граждан в референдуме.

"Сегодня я пришел на участок референдума и сделал свой выбор ради светлого будущего нашей страны. Это не только наше право, но и долг каждого из нас перед Родиной. Конституция – главный документ независимого Казахстана, прочная основа нашего государства", – отметил аким области.

Также он рассказал, что в Актюбинской области созданы все условия для проведения референдума. В регионе работают 528 участков для голосования. Все они полностью обеспечены необходимым оборудованием.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На участках созданы все возможности для того, чтобы процесс голосования проходил открыто и в соответствии с требованиями закона.

Республиканский референдум продолжает работу по всей Актюбинской области, и каждый житель региона имеет возможность выразить свое мнение и сделать свой выбор в пользу будущего страны.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
