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Генпрокурор о том, как выявляют авторов опасных игр: Начали играть с ними вместо детей

Берик Асылов, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:51 Фото: amanatpartiasy.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов 6 октября 2024 года рассказал, какая работа ведется по выявлению причин детских суицидов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Асылов отметил, что по всем фактам возбудили уголовные дела.

"Мы намерены начать уголовные дела в отношении тех, кто этим занимается. Мы зашли на сайты, на которых дети сидят. Проверили все эти сайты. И начали с ними вместо детей играть. Там действительно очень много контента. Они привлекают детей. А дети не знают, и они с ними начинают переписываться. По всем этим данным мы назначили экспертизу, влияет ли этот контент", – сказал он.

Генеральный прокурор уточнил, что речь идет о таких печально известных играх, как "Синий кит" и "Красный дельфин". 

"Это было и есть. Сейчас мы будем принимать меры в отношении тех, кто это организовал. Пока сейчас расследуется. Это в основном зарубежные сайты, южнокорейские, многие другие. Дети садятся на эти сайты и смотрят. Мы сейчас проверяем (идет ли воздействие на детей. – Прим. ред.). Если это установится, будем принимать меры и законодательные в том числе... Если нам станут известны фамилии, кто такие, тогда мы будем по международным отношениям выходить", – заверил Асылов. 

1 октября 2024 года сообщалось, что на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей прокуроры добились блокировки 15 тыс. вредоносных сайтов и ссылок.

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