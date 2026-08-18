Счета с миллиардами тенге заблокировали в Казахстане: генпрокурор раскрыл детали

Генеральный прокурор Берик Асылов 18 августа 2026 года рассказал о проделанной работе по противодействию преступности в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как написал Асылов в социальной сети X, в условиях масштабной правовой реформы, проводимой в стране после принятия новой Конституции, меняются и подходы в работе правоохранительных органов.

"Сегодня недостаточно реагировать на уже совершенное преступление. Наша общая задача – предупреждать угрозы, устранять причины правонарушений и обеспечивать реальную защиту прав граждан. Именно с этой целью мы создали Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности – один из ключевых инструментов перехода от реагирования на последствия к раннему предупреждению преступности", – указал генпрокурор.

Центр в круглосуточном режиме анализирует криминогенную обстановку, выявляет потенциальные угрозы и уязвимые зоны, прогнозирует риски и вырабатывает конкретные меры по их предупреждению. Отдельное направление – мониторинг зарубежного контента в части выявления новых форм и способов преступных угроз.

"Главное – эта аналитика становится основанием для конкретных решений на местах. Так, совместно с МВД и акиматами регионов с применением искусственного интеллекта и беспилотных технологий выявлено более 360 потенциально опасных локаций, где высока вероятность преступных посягательств на граждан. В этих местах усилено патрулирование полиции, установлено около 4 тыс. новых точек освещения и более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения", – привел пример Асылов.

Такой подход, по его словам, уже дает результаты. По итогам первого полугодия преступность в стране снизилась на 11%. Стало меньше убийств, разбоев, грабежей, вымогательств, краж и преступлений на улицах.

Также продолжается наступательная работа против наркопреступности. Система "Кибернадзор" заблокировала 10 тыс. материалов с признаками пропаганды наркотиков, в том числе более 6 тыс. наркомагазинов.

В результате эффективного взаимодействия органов прокуратуры и полиции заблокировано более 464 тыс. дропперских счетов, арестованы наркодоходы на сумму свыше 2,6 млрд тенге.

"Впервые за последние годы удалось переломить тенденцию роста интернет-мошенничеств – их количество снизилось на 9%. Совместными усилиями правоохранительных органов и АО "Казахтелеком" перехвачено свыше миллиона подозрительных звонков, пресечена деятельность 12 зарубежных мошеннических колл-центров", – продолжил Асылов.

Так, в столице Антиколл-центр, созданный по инициативе прокуратуры на базе этого оператора связи, перехватил звонок мошенников в тот момент, когда 76-летняя женщина уже готовилась передать им 21 млн тенге. Деньги удалось сохранить.

Наряду с этим посредством Антифрод-центра Национального банка заблокированы мошеннические транзакции на сумму более 2,9 млрд тенге.

"За всеми этими цифрами – конкретный результат: защищенные жизнь, здоровье и имущество граждан. Наша цель – не ждать, когда угроза станет преступлением, а выявлять ее заранее, устранять причины и предупреждать последствия. В этом и заключается практическая реализация конституционного принципа "Закон и Порядок". Именно такую задачу ставит перед нами глава государства Касым-Жомарт Токаев", – заключил Берик Асылов.