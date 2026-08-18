#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
461.39
534.75
5.45
Общество

Счета с миллиардами тенге заблокировали в Казахстане: генпрокурор раскрыл детали

Берик Асылов, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 11:19 Фото: akorda.kz
Генеральный прокурор Берик Асылов 18 августа 2026 года рассказал о проделанной работе по противодействию преступности в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как написал Асылов в социальной сети X, в условиях масштабной правовой реформы, проводимой в стране после принятия новой Конституции, меняются и подходы в работе правоохранительных органов.

"Сегодня недостаточно реагировать на уже совершенное преступление. Наша общая задача – предупреждать угрозы, устранять причины правонарушений и обеспечивать реальную защиту прав граждан. Именно с этой целью мы создали Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности – один из ключевых инструментов перехода от реагирования на последствия к раннему предупреждению преступности", – указал генпрокурор.

Центр в круглосуточном режиме анализирует криминогенную обстановку, выявляет потенциальные угрозы и уязвимые зоны, прогнозирует риски и вырабатывает конкретные меры по их предупреждению. Отдельное направление – мониторинг зарубежного контента в части выявления новых форм и способов преступных угроз.

"Главное – эта аналитика становится основанием для конкретных решений на местах. Так, совместно с МВД и акиматами регионов с применением искусственного интеллекта и беспилотных технологий выявлено более 360 потенциально опасных локаций, где высока вероятность преступных посягательств на граждан. В этих местах усилено патрулирование полиции, установлено около 4 тыс. новых точек освещения и более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения", – привел пример Асылов.

Такой подход, по его словам, уже дает результаты. По итогам первого полугодия преступность в стране снизилась на 11%. Стало меньше убийств, разбоев, грабежей, вымогательств, краж и преступлений на улицах.

Также продолжается наступательная работа против наркопреступности. Система "Кибернадзор" заблокировала 10 тыс. материалов с признаками пропаганды наркотиков, в том числе более 6 тыс. наркомагазинов.

В результате эффективного взаимодействия органов прокуратуры и полиции заблокировано более 464 тыс. дропперских счетов, арестованы наркодоходы на сумму свыше 2,6 млрд тенге.

"Впервые за последние годы удалось переломить тенденцию роста интернет-мошенничеств – их количество снизилось на 9%. Совместными усилиями правоохранительных органов и АО "Казахтелеком" перехвачено свыше миллиона подозрительных звонков, пресечена деятельность 12 зарубежных мошеннических колл-центров", – продолжил Асылов.

Так, в столице Антиколл-центр, созданный по инициативе прокуратуры на базе этого оператора связи, перехватил звонок мошенников в тот момент, когда 76-летняя женщина уже готовилась передать им 21 млн тенге. Деньги удалось сохранить.

Наряду с этим посредством Антифрод-центра Национального банка заблокированы мошеннические транзакции на сумму более 2,9 млрд тенге.

"За всеми этими цифрами – конкретный результат: защищенные жизнь, здоровье и имущество граждан. Наша цель – не ждать, когда угроза станет преступлением, а выявлять ее заранее, устранять причины и предупреждать последствия. В этом и заключается практическая реализация конституционного принципа "Закон и Порядок". Именно такую задачу ставит перед нами глава государства Касым-Жомарт Токаев", – заключил Берик Асылов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
картинка, сгенерированная с помощью ИИ, мужчины, суд
11:50, Сегодня
Казахстанец перестал выходить на работу и лишился 3,7 млн тенге
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
10:37, 15 апреля 2025
Миллиарды тенге отдали мошенникам казахстанцы
Берик Асылов
15:45, 23 июля 2026
"Узнавали из SMS-сообщений": генпрокурор Казахстана раскрыл, кого коснулась историческая амнистия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В Бельгии определили главную угрозу &quot;Кайрата&quot; перед матчем с &quot;Андерлехтом&quot;
12:19, Сегодня
В Бельгии определили главную угрозу "Кайрата" перед матчем с "Андерлехтом"
Роман Старченко и Константин Пушкарёв
11:59, Сегодня
Михаил Кравец объяснил, почему не взял Романа Старченко в тренерский штаб "Барыса"
Устроивший пьяным ДТП Данияр Елеусинов сделал откровенное признание об алкоголе
11:40, Сегодня
Устроивший пьяным ДТП Данияр Елеусинов сделал откровенное признание об алкоголизме
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; на Кубке Республики Башкортостан
11:26, Сегодня
Анонс второго матча "Барыса" на первом предсезонном турнире в Уфе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: