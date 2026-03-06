Звезды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Фото: общественная коалиция по городу Алматы
В преддверии референдума по обновлению Конституции Республики Казахстан известные спортсмены страны выразили свою поддержку и призвали граждан активно участвовать в голосовании.
Дмитрий Баландин, олимпийский чемпион, отметил:
"Каждый голос имеет значение. Референдум — это возможность для каждого казахстанца быть услышанным и внести свой вклад в будущее страны."
Назым Кызайбай, трехкратная чемпионка мира по боксу, подчеркнула:
"Конституция — это основа нашего общества. Поддержка обновлений важна для того, чтобы молодежь росла в справедливой и сильной стране."
Ермахан Ибраимов, олимпийский чемпион и мастер спорта РК, добавил:
"Для меня, как для спортсмена, важно, чтобы страна развивалась и соблюдались законы. Новый проект Конституции — это шаг к стабильности и процветанию Казахстана."
Алуа Балкыбекова, двукратная чемпионка мира по боксу, сказала:
"Я верю в силу народа. Референдум — шанс показать, что мы заботимся о будущем нашего государства."
Нуркожа Кайпанов, чемпион мира по вольной борьбе, отметил:
"Спорт учит дисциплине и ответственности. Так же и участие в референдуме — это наш гражданский долг."
Спортсмены уверены, что участие в голосовании это вклад каждого казахстанца в развитие и укрепление страны.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоится референдум по принятию новой Конституции.
