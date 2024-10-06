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Референдум по АЭС активно проходит в Усть-Каменогорске

Проходит в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:22 Фото: информационный центр Усть-Каменогорска
Многие жители города металлургов, насыщенного технологичными предприятиями, к вопросам о будущем энергосистемы страны подошли со всей серьезностью. Еще в утренние часы, когда в 7:00 стартовало голосование, на 127 участках референдума к ним уже начинали сходиться устькаменогорцы.

Для многих горожан референдум стал событием, которое не хочется пропустить. К примеру, активно призвали земляков к участию члены городского мотоклуба. Часто среди посетителей участков можно встретить целые семьи. Люди приходят голосовать с детьми и внуками. Особую сплоченность показал коллектив Ульбинского металлургического завода, который уже давно работает с объектами атомной энергетики по всему миру. В первые часы избирательные участки посетили также аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев и аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Примечательно, что выразить свою гражданскую позицию стремятся представители не только разных социальных слоев населения, но и разных поколений. Среди первых участок референдума посетил один из старейших жителей Усть-Каменогорска, ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов. Много среди голосующих и тех, кто участвует в этом демократическом процессе впервые. Молодые юноши и девушки впервые осознают свою значимость в будущем Казахстана.

Проходит в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:22

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска


"Здесь очень глубокий вопрос обсуждается. Ведь от того, быть АЭС или не быть, зависят изменения во множестве отраслей нашей экономики. И у обоих путей есть плюсы и минусы. И если мы выбираем один, то должны выбрать его вместе. Всей страной. Поэтому игнорировать референдум, по моему мнению, нельзя. Я считаю, это часть нашей демократии. Со временем таких голосований по важным вопросам должно становиться больше", - поделился мыслями 18-летний голосующий по имени Думан.

Упомянуть стоит и процесс организации референдума. В первую очередь – обеспечение возможностей для голосования лицам с инвалидностью, среди которых инвалиды по зрению, слуху и пользователи кресел-колясок. Всего в городе зарегистрировано 918 таких избирателей. Все они закреплены за своими участками референдума, где для них созданы необходимые условия. Для этого используются стационарные и переносные пандусы, везде обустроены места для голосования слабовидящих и слабослышащих, предоставляются специальные трафареты со шрифтом Брайля. Кроме того, участковые комиссии индивидуально отработали с каждым желающим проголосовать на дому. Для этого на участках предусмотрены переносные урны и закреплена особая процедура.

Проходит в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 14:22

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

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