"Угадай, что выкину": самые яркие избиратели на референдуме по строительству АЭС

В Казахстане с 7:00 началось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции. И некоторые наши соотечественники подошли к процессу весьма творчески. Подробности – в материале Zakon.kz.

По-домашнему

Одной из первых проголосовавших стала астанчанка Алима Умбетпаева, которая настолько спешила сделать выбор, что явилась на избирательный участок в халате и тапочках. Поставив заветную галочку, экстравагантная посетительница отправилась домой к чашке недопитого кофе, который, надеемся, не успел остыть.

Два важных решения в один день

Энергетик из ЗКО 6 октября принял сразу два важных решения – поучаствовал в определении судьбы атомной энергетики и связал себя узами брака.

Кстати, это не более чем удачное совпадение. В предсвадебной суматохе пара даже не обратила внимания на тот факт, что бракосочетание выпадает на день референдума. А когда все же заметили, решили: личный праздник не помешает им принять участие в голосовании. Посему прямо в костюме и белом платье молодожены пришли к урне.

Фото: акимат ЗКО

Большая сила – большая ответственность

Самых первых посетителей избирательного участка № 274, расположенного в Казахском университете технологий и бизнеса, и вовсе сопровождал "эскорт" из героев вселенной Marvel: Капитана Америка, Капитана Марвел, Джокера, Дэдпула и Тора.

Фото: Elorda.aqparat

Запевай!

В Абайской области дорога к избирательному участку превратилась в целое музыкальное представление. Нарядившись в национальные костюмы, местные жители двинулись в путь под песни и мелодии собственного исполнения.

Назад в прошлое

В Конаеве в поддержку референдума прошел парад ретро-автомобилей.

23 "железных коня" различных годов выпуска разъезжали по избирательным участкам, из некоторых авто разбрасывали сладости.

Инициатива принадлежит местному любителю ретро Мурату Сиргебаеву. Его коллекция насчитывает несколько десятков автомобилей, некоторые из них даже задействовались в съемках фильмов и получали призы международных выставок.

Дух Великой степи

На избирательном участке №585, расположенном в школе-лицее №173, алматинцев встречали... батыры. Посетители с удовольствием фотографировались с красавцами в национальных одеждах, а они в свою очередь объясняли журналистам: хотели привлечь внимание горожан к важной дате.

На крыльях

В Абайской области голосование посетила семья беркутчи вместе со своим пернатым. Кайдаровы пришли в полном составе. Глава семьи, Кайдар Нуман, подчеркнул значение гражданского долга и участия каждого казахстанца в будущем своей Родины.

Фото: акимат Абайской области

В лучших традициях

Звуками музыки сегодня полнились и улицы Тараза. Особая праздничная программа и яркие наряды с национальными орнаментами радовали глаз зевак на нескольких избирательных участках.

Как отметили в акимате Жамбылской области, такие культурные акции, организованные в рамках референдума, подчеркивают уникальное сочетание современности и уважения к своим корням.

Фото: акимат Жамбылской области

Sub-Zero wins

В известной снежными зимами столице свой голос отдал Саб-Зиро, культовый персонаж из вселенной Mortal Kombat, повелитель холода, способный создавать изо льда все, что угодно. Не знаем, были ли у самого персонажа увлечения, кроме битв, но воплотивший его образ казахстанец прибыл к урне на роликах.

Фото: Elorda.aqparat

"Говорящее" имя

В Алматинской области в референдуме принял участие мужчина, которого зовут Атомбек.

"Его имя символично перекликается с текущим событием – голосованием по вопросу, связанному со строительством атомной станции", – рассудили журналисты "Первого канала Евразия".

Фото: Telegram/Первый канал Евразия

Ящер подает пример

В Караганде красный динозавр никак не мог уместиться в маленькую кабинку для голосования – мешал громоздкий костюм. Впрочем, в соцсетях креативщика поддержали, подчеркнув, что "даже ящеры пришли на референдум, а ты все еще лежишь на диване".

К слову, по состоянию на 14:00 6 октября на референдуме по вопросу строительства АЭС проголосовало свыше 6,3 млн казахстанцев, или 51,77%. Референдум признан состоявшимся – решение по вопросу считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.

Голосование продлится до 20:00.