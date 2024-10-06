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Мотоклуб проголосовал на референдуме в Усть-Каменогорске: байкеры выбрали будущее страны

Байкеры выбрали будущее страны, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 15:28 Фото: пресс-центр ВКО
В Усть-Каменогорске в референдуме участие приняли не только обычные горожане, но и целый мотоклуб. Члены Moto Corps MC, единственного в регионе клуба формата "MC", пришли на избирательный участок в полном составе, чтобы отдать свой голос за будущее Казахстана.

Этот жест стал символом их ответственности не только на дорогах, но и в общественной жизни страны.

Moto Corps MC существует с 2018 года и объединяет байкеров из таких городов, как Риддер, Семей и Усть-Каменогорск. Основная миссия клуба – популяризация мотоциклетной культуры и воспитание правильного отношения к двухколесному транспорту. Все члены клуба обязаны иметь категорию "А", и за годы существования клуба его участники активно сотрудничают с местными властями и благотворительными организациями.

Байкеры выбрали будущее страны, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 15:28

Фото: пресс-центр ВКО

Одним из важных достижений Moto Corps MC стало открытие "Байк поста" – специального места для мотопутешественников, где можно отдохнуть, отремонтировать технику и решить бытовые проблемы в дороге. Байк-пост, организованный на собственные средства клуба, уже принимал гостей из России, Бразилии, Украины, США и других городов Казахстана.

"Наша миссия как граждан Республики Казахстан – участие в референдуме. Это важнейшее событие для всей страны, поскольку от его итогов зависит направление развития нашей любимой Родины", – рассказал участник клуба Ярослав Костенко.
Байкеры выбрали будущее страны, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 15:28

Фото: пресс-центр ВКО

Члены Moto Corps MC уверены, что каждый голос важен и что будущее Казахстана зависит от активной гражданской позиции всех его жителей.

Байкеры выбрали будущее страны, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 15:28

Фото: пресс-центр ВКО

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