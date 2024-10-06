Спортивная общественность столицы активно участвует в референдуме
Фото: акимат города Астаны
Илья Ильин проголосовал на столичном избирательном участке №88. Знаменитый тяжелоатлет пришел на референдум, чтобы выполнить свой гражданский долг, и вызвал своим визитом интерес присутствующих. Легендарный спортсмен отдал свой голос, своим примером показав важность участия в жизни страны.
Напомним, с раннего утра в Астане начали работать избирательные участки. На всех участках наблюдается активность жителей столицы. Всего с 7 часов утра в Астане работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.
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