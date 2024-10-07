Обман на линии: как мошенники прикидываются сотрудниками сотовых компаний

Не так давно в Казнете стали всплывать сообщения о новом виде мошенничества. Согласно рассказам, теперь мошенники прикидываются сотрудниками компаний-операторов сотовой связи. Что нужно знать об этих схемах и как не стать жертвой обмана, рассказали Zakon.kz специалисты.

Согласно рассказам казахстанцев, есть упоминания как минимум трех разных вариантов этой схемы.

SMS от 1414

Потенциальной жертве звонит лжеоператор и предлагает продлить срок действия Sim-карты. В процессе разговора мошенник уточняет, устраивает ли клиента качество связи, пользуется ли тот мобильным интернетом, использует ли мобильный банкинг, и если да, то какой. Эти вопросы позволяют преступникам понять, в каких банках у жертвы есть действующие счета.

Во время беседы потенциальной жертве приходит SMS с номера 1414. Это происходит потому, что лжеоператор пытается взломать аккаунт на egov.kz. Тем не менее "оператор" не просит никаких кодов и паролей, а вместо этого сообщает, что "срок действия SIM-карты продлен" и завершает разговор.

Далее следует второй этап. Этой же жертве звонят уже якобы из МВД, сообщая о том, что лжеоператор был мошенником и все счета доверчивого собеседника уже взломаны. Страж порядка предлагает перевести деньги на "безопасный счет" или оформить "зеркальный кредит" для того, чтобы "спасти" средства. На самом же деле совершая перевод, жертва отдает свои деньги преступникам.

Товарный кредит

Лжеоператор предлагает жертве "подтвердить данные" по присланной ссылке, которая ведет на маркетплейс с возможностью оформления товарных кредитов. Таким образом, за счет жертвы преступники могут приобрести дорогостоящие товары.

Коды из приложений или сторонних ресурсов

Злоумышленники могут также просить сообщить им коды из приложений или иных ресурсов. С их помощью аферисты могут заполучить доступ к банковским счетам граждан.

И что же делать?

Эксперты Stopfake.kz собрали ряд рекомендаций и настоятельно просят следовать им.

Во-первых, настоящие сотрудники сотовых операторов не просят назвать никаких кодов или паролей по телефону. Если SIM-карта действительно устарела, то для ее замены клиентов приглашают в офис провайдера.

Во-вторых, рассмотрите вариант оформления добровольного отказа от получения кредитов на шесть месяцев. Тогда, даже если мошенники и смогут оформить заем на ваше имя, кредитная организация будет обязана аннулировать ваш долг.

В-третьих, не стесняйтесь прервать разговор, если он вас тревожит или вызывает подозрения. Вы всегда можете самостоятельно позвонить в колл-центр вашего сотового оператора и узнать, угрожает ли вашей SIM- карте отключение или нет.

"Будьте бдительными и помните, что самый простой способ обезопасить себя – это отказаться предоставлять посторонним свои персональные данные", – сказано в заключении.

Ранее в полиции Жамбылской области напомнили о появлении нового вида мошенничества – квишинга, и рассказали, как не стать жертвой киберпреступников.