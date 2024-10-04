Как не стать жертвой нового вида мошенничества – квишинга

В полиции Жамбылской области напомнили о появлении нового вида мошенничества – квишинга, и рассказали, как не стать жертвой киберпреступников, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отмечают, что эта новая форма мошенничества в последнее время набирает обороты.

Ее суть в том, что злоумышленники выуживают персональные данные людей с помощью распространенных повсеместно QR-кодов.

"В них можно зашифровать любую информацию, а также необходимые для считывания платежные данные: банковские реквизиты, информацию о покупаемом товаре и другое. Этим пользуются и мошенники, располагая QR-код в публичных местах или прикрепляя к электронной спам-рассылке. Эти QR-коды могут перенаправить вас на вредоносные веб-сайты, предназначенные для кражи конфиденциальной информации", – рассказали в ДП.

Например, мошенники могут отправить вам поддельные QR-коды через взломанные учетные записи социальных сетей , содержащие сообщения от родственников и друзей с просьбой проголосовать в конкурсе или получить подарок, отсканировав код. В таких случаях необходимо связаться с человеком напрямую, чтобы убедиться, что его учетная запись не взломана.

Некоторые QR-коды могут рекламировать скидки, специальные предложения или бесплатные вещи . Если они кажутся слишком привлекательными, то, скорее всего, вы попадете на удочку мошенников, отсканировав код. Вам следует тщательно изучить предложение, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

"Одним из наиболее распространенных способов применения QR-кодов является оплата за товары и услуги. Однако не следует сразу сканировать QR-код в местах массового скопления людей. Если вы все же перешли на сайт, то проверьте его, прежде чем вводить там свои личные данные. Встречаются случаи, когда граждане, отсканировав QR-код в общественном месте, стали жертвой мошенников, оставив на поддельных сайтах свои персональные данные", – отмечают в полиции.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает: чтобы не стать жертвой киберпреступников, избегайте сканирования нежелательных QR-кодов, всегда проверяйте адрес веб-сайта QR-кода на предмет несоответствий, используйте надежные и уникальные пароли для защиты своих учетных записей.

Если же вы все-таки обнаружили, что при применении QR-кода с вашего счета были списаны деньги, которые вы не тратили, срочно обратитесь в банк для блокировки счетов, а также в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев подробно рассказал Zakon.kz о квишинге.