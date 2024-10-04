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Как не стать жертвой нового вида мошенничества – квишинга

Новый вид мошенничества, квишинг, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 14:33 Фото: рixabay
В полиции Жамбылской области напомнили о появлении нового вида мошенничества – квишинга, и рассказали, как не стать жертвой киберпреступников, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отмечают, что эта новая форма мошенничества в последнее время набирает обороты.

Ее суть в том, что злоумышленники выуживают персональные данные людей с помощью распространенных повсеместно QR-кодов.

"В них можно зашифровать любую информацию, а также необходимые для считывания платежные данные: банковские реквизиты, информацию о покупаемом товаре и другое. Этим пользуются и мошенники, располагая QR-код в публичных местах или прикрепляя к электронной спам-рассылке. Эти QR-коды могут перенаправить вас на вредоносные веб-сайты, предназначенные для кражи конфиденциальной информации", – рассказали в ДП.

Например, мошенники могут отправить вам поддельные QR-коды через взломанные учетные записи социальных сетей, содержащие сообщения от родственников и друзей с просьбой проголосовать в конкурсе или получить подарок, отсканировав код. В таких случаях необходимо связаться с человеком напрямую, чтобы убедиться, что его учетная запись не взломана.

Некоторые QR-коды могут рекламировать скидки, специальные предложения или бесплатные вещи. Если они кажутся слишком привлекательными, то, скорее всего, вы попадете на удочку мошенников, отсканировав код. Вам следует тщательно изучить предложение, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

"Одним из наиболее распространенных способов применения QR-кодов является оплата за товары и услуги. Однако не следует сразу сканировать QR-код в местах массового скопления людей. Если вы все же перешли на сайт, то проверьте его, прежде чем вводить там свои личные данные. Встречаются случаи, когда граждане, отсканировав QR-код в общественном месте, стали жертвой мошенников, оставив на поддельных сайтах свои персональные данные", – отмечают в полиции.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает: чтобы не стать жертвой киберпреступников, избегайте сканирования нежелательных QR-кодов, всегда проверяйте адрес веб-сайта QR-кода на предмет несоответствий, используйте надежные и уникальные пароли для защиты своих учетных записей.

Если же вы все-таки обнаружили, что при применении QR-кода с вашего счета были списаны деньги, которые вы не тратили, срочно обратитесь в банк для блокировки счетов, а также в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев подробно рассказал Zakon.kz о квишинге.

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