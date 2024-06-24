Внимание – мошенники: злоумышленники начали действовать от имени руководителей крупных компаний Казахстана

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана казахстанцев. Как стало известно Zakon.kz, теперь они представляются руководителями частных компаний и пытаются обмануть их бухгалтеров и кадровиков.

Злоумышленники используют в мессенджерах ФИО руководителя какой-либо организации, вместо аватарки устанавливают его фотографию. Затем начинают писать сотрудникам этой организации. Якобы представитель Комитета национальной безопасности РК провел проверку компании и составил список работников, с которыми хотел бы отдельно переговорить.

Фото: Zakon.kz

А дальше с работниками компании связываются уже якобы сотрудники КНБ, вводят их в заблуждение, и под разными предлогами вынуждают перечислить им деньги.

Фото: Zakon.kz

В МВД при поступлении подобных сообщений рекомендовали сразу же сообщить о них своему непосредственному руководителю, а также обратиться в полицию.

Редакция Zakon.kz обратилась в компетентные органы с запросом о том, каким образом в руки мошенников попадают персональные данные руководителей компаний и их подчиненных.

Ниже мы приведем основные рекомендации, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников: