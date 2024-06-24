Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Внимание – мошенники: злоумышленники начали действовать от имени руководителей крупных компаний Казахстана

Руководители частных компаний попали под прицел мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 11:07 Фото: unsplash
Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана казахстанцев. Как стало известно Zakon.kz, теперь они представляются руководителями частных компаний и пытаются обмануть их бухгалтеров и кадровиков.

Злоумышленники используют в мессенджерах ФИО руководителя какой-либо организации, вместо аватарки устанавливают его фотографию. Затем начинают писать сотрудникам этой организации. Якобы представитель Комитета национальной безопасности РК провел проверку компании и составил список работников, с которыми хотел бы отдельно переговорить.

мошенники, Казахстан, КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 11:07

Фото: Zakon.kz

А дальше с работниками компании связываются уже якобы сотрудники КНБ, вводят их в заблуждение, и под разными предлогами вынуждают перечислить им деньги.

Мошенники, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 11:07

Фото: Zakon.kz

В МВД при поступлении подобных сообщений рекомендовали сразу же сообщить о них своему непосредственному руководителю, а также обратиться в полицию.

Редакция Zakon.kz обратилась в компетентные органы с запросом о том, каким образом в руки мошенников попадают персональные данные руководителей компаний и их подчиненных.

Ниже мы приведем основные рекомендации, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников:

  • Первое правило, которое может показаться банальным, но оно самое важное – не передавайте персональные данные и деньги посторонним, что бы они вам ни обещали.
  • Не игнорируйте новостную повестку о мошенничествах: чем больше вы знаете, тем меньше риск попасться на удочку аферистов.
  • Не переходите по сомнительным ссылкам, которые обычно маскируются под голосования за детей, розыгрыши призов, викторины и так далее. Никогда не вводите там свои личные данные.
  • Возьмите за привычку проверять устройства, которые привязаны к вашему WhatsApp-аккаунту. Если вы увидите незнакомое устройство, сразу же его отключите. Для этого нужно выполнить следующий алгоритм: в настройках WhatsApp нажмите на "Связанные устройства". Увидев привязанное устройство, которое вам не принадлежит, нажмите на него и кликните "Выйти".
  • Всегда перепроверяйте информацию от знакомых, которые просят дать деньги в долг. Перезвоните им, самостоятельно набрав номер.
  • Решив оформить какой-либо документ, внимательно изучите механизм получения на официальных аккаунтах госорганов – тогда мошенникам не удастся вас запутать.
  • Увидев в соцсетях сообщение о сборе денег на лечение ребенка, внимательно изучите сопроводительные документы. Если указан конкретный фонд, зайдите на его сайт и проверьте, действительно ли ребенок есть в их базе. Также фотографии детей проверяйте через поисковики – не исключено, что мошенники просто украли изображение.
  • Старайтесь не отправлять деньги на благотворительность по личному номеру – просите реквизиты и проверяйте их. Родители ребенка или владельцы приютов для животных действительно могут для более быстрого сбора прикреплять свои номера, но даже в этом случае перепроверяйте информацию.

Читайте также

Трасса Астана - Алматы, когда введут, кто контролирует
Сроки запуска участков трассы Алматы – Астана назвали в Минтранспорта
Гроза, шквал и ветер: в Астане, Алматы и Шымкенте объявили штормовое предупреждение
Гроза, шквал и ветер: в Астане, Алматы и Шымкенте объявили штормовое предупреждение
Стая розовых фламинго, прилетевших в Атырау, попала на видео
Стая розовых фламинго, прилетевшая в Атырау, попала на видео
Айсулу Омарова
КНБ Казахстан 2024 год Предприниматели Мошенничество Онлайн-мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
На границе Абхазии с Россией произошла перестрелка
На границе с Россией произошла перестрелка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: