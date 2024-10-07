В Карагандинской области семье погибшего сотрудника ДЧС оказывают всю необходимую помощь

Акиматы Карагандинской области и города Сарани, Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области выражают глубокие соболезнования семье сержанта гражданской защиты ПЧ-24 Хали Хайрата, погибшего при тушении степного пожара.

Хали Хайрат, 1991 года рождения, служил в органах гражданской защиты с 12 мая 2014 года. Он жил в Сарани, отличался высоким профессионализмом и ответственностью.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Родных погибших посетили аким области Ермаганбет Булекпаев, его заместитель Әлібек Әлденей и аким Сарани Еркин Баулыков. Они выразили соболезнования.

"Героический поступок Хали Хайрата во время тушения пожара – пример истинного мужества и самоотверженности. Он посвятил свою жизнь служению людям и защите родной земли. В этот скорбный час мы разделяем боль утраты с родными Хали, конечно, никакие наши слова и поддержка не вернут сына и отца. Пусть память о нем будет светлой, а его дело продолжат следующие поколения спасателей!" – выразил соболезнования семье Хали Хайрата Ермаганбет Булекпаев.

Для семьи погибшего организована вся необходимая помощь в проведении похоронных мероприятий. В доме дежурят фельдшерская и психологическая службы. Все необходимые меры по поддержке семьи находятся на постоянном контроле акимата Карагандинской области.

Обстоятельства гибели пожарного уточняются. Начато досудебное расследование.

Напомним, 6 октября в Каркаралинском районе вспыхнул степной пожар. Для его ликвидации задействовали все службы МЧС, в том числе 111 сотрудников ДЧС, правоохранительные органы, 27 единиц различной техники, развернули оперативный штаб пожаротушения. Аким области на месте происшествия провел совещание с оперативным штабом.