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Законодательство РК

Руководство ДЧС Карагандинской области навестило семью погибшего пожарного

Форма пожарного, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 04:50 Фото: Zakon.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майор Ерлан Нурпеисов и руководство ДЧС Карагандинской области посетили семью старшего пожарного-спасателя ПЧ-24 Хали Хайрата, сообщает Zakon.kz.

Огнеборец трагически погиб, выполняя свой служебный долг при тушении природного пожара в Каркаралинском районе.

Хали Хайрат был настоящим героем, посвятившим свою жизнь служению народу и защите родных земель от огненной стихии.

Руководство ДЧС Карагандинской области навестило семью погибшего пожарного, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 04:50

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Вице-министр от главы ведомства выразил искренние соболезнования семье и подчеркнул, что вся страна скорбит вместе с ними.

Также руководство МЧС навестило в больнице города Караганды пострадавших при тушении пожара.

Вице-министр пожелал им скорейшего выздоровления и выразил глубокую благодарность за их отвагу и профессионализм.

Ранее в Карагандинской области пострадавшим от степного пожара пообещали компенсацию.

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