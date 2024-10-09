Руководство ДЧС Карагандинской области навестило семью погибшего пожарного
Фото: Zakon.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майор Ерлан Нурпеисов и руководство ДЧС Карагандинской области посетили семью старшего пожарного-спасателя ПЧ-24 Хали Хайрата, сообщает Zakon.kz.
Огнеборец трагически погиб, выполняя свой служебный долг при тушении природного пожара в Каркаралинском районе.
Хали Хайрат был настоящим героем, посвятившим свою жизнь служению народу и защите родных земель от огненной стихии.
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям РК
Вице-министр от главы ведомства выразил искренние соболезнования семье и подчеркнул, что вся страна скорбит вместе с ними.
Также руководство МЧС навестило в больнице города Караганды пострадавших при тушении пожара.
Вице-министр пожелал им скорейшего выздоровления и выразил глубокую благодарность за их отвагу и профессионализм.
Ранее в Карагандинской области пострадавшим от степного пожара пообещали компенсацию.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript