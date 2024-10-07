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В Караганде за один день высадили тысячу пирамидальных тополей

В Караганде за один день, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:15 Фото: акимат Карагандинской области
В Караганде стало на тысячу деревьев больше: пирамидальные тополя высадили в парке 50-летия Казахстана района имени А. Бокейхана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт областного акимата.

Посадка зеленых насаждений продолжается в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан". Без внимания не остаются окраины.

Акцию поддержали около ста человек: волонтеры, общественники, госслужащие и простые жители. Отмечается, что озеленить парк помогли родители с детьми. Здесь появилось 20 "семейных" саженцев, за которыми будут присматривать сами жители.

В Караганде за один день, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:15

Фото: акимат Карагандинской области

Во время акции детей научили, как правильно сажать деревья и ухаживать за ними. Также призвали к заботе и бережному отношению к природе.

"Мы призываем всех жителей сделать наш город зеленее. Особо хочется обратить внимание на воспитание подрастающего поколения. Поэтому пригласили семьи, чтобы родители посадили дерево вместе с детьми. Главное – зеленым насаждениям нужен правильный уход. И мы будем следить за этим", – сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев.
В Караганде за один день, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:15

Фото: акимат Карагандинской области

По информации ведомства, в этом году в Карагандинской области посадили более 130 тыс. деревьев. В том числе на территории государственного лесного фонда прибавилось 90 тыс. саженцев клена, сосны, вяза. В городах и сельских населенных пунктах высадили 40 тыс. деревьев.

В Караганде за один день, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:15

Фото: акимат Карагандинской области

Также в ходе акции "Таза Қазақстан" приводят в порядок побережья и русла рек и озер. С начала года смогли охватить 125 водоемов.

В Караганде за один день, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 14:15

Фото: акимат Карагандинской области

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