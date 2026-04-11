В этом году в Караганде высадят более 25 тысяч деревьев
Посадка началась с аллеи по проспекту Назарбаева, где было высажено 60 сосен. В акции приняли участие акимы Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и города Караганды Мейрам Кожухов, , волонтеры и молодежь города.
Фото: акимат Карагандинской области
Акция дала старт масштабной работе по озеленению. В этом году в Караганде планируется высадить более полутора миллионов цветов. Силами управления парками будет высажено 7 000 кустарников и 12 700 деревьев.
Фото: акимат Карагандинской области
Кроме того, в районах города, помимо парков, будет высажено более 13 000 деревьев, включая компенсационную высадку.
Также продолжится создание яблоневого сада, закладка которого началась в прошлом году.
Фото: акимат Карагандинской области
Как отмечают в акимате, озеленение остается одним из ключевых направлений развития городской среды и повышения качества жизни.
Фото: акимат Карагандинской области
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что благоустройство и озеленение должны носить системный характер.
"Благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, а общенациональная задача. Такая работа должна проводиться регулярно", – отметил президент.