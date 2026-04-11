События

В этом году в Караганде высадят более 25 тысяч деревьев

деревья, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 14:48
В Караганде стартовал сезон озеленения. 11 апреля в разных локациях города в рамках экологической акции высадили порядка 400 саженцев – тополя, сосны, вяза и карагача, сообщает Zakon.kz.

Посадка началась с аллеи по проспекту Назарбаева, где было высажено 60 сосен. В акции приняли участие акимы Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и города Караганды Мейрам Кожухов, , волонтеры и молодежь города.

Фото: акимат Карагандинской области

Акция дала старт масштабной работе по озеленению. В этом году в Караганде планируется высадить более полутора миллионов цветов. Силами управления парками будет высажено 7 000 кустарников и 12 700 деревьев.

Фото: акимат Карагандинской области

Кроме того, в районах города, помимо парков, будет высажено более 13 000 деревьев, включая компенсационную высадку.

Также продолжится создание яблоневого сада, закладка которого началась в прошлом году.

Фото: акимат Карагандинской области

Как отмечают в акимате, озеленение остается одним из ключевых направлений развития городской среды и повышения качества жизни.

Фото: акимат Карагандинской области

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что благоустройство и озеленение должны носить системный характер.

"Благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, а общенациональная задача. Такая работа должна проводиться регулярно", – отметил президент.
Айсулу Омарова
