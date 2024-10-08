30 лет кокшетауский педагог-психолог Куралай Орымбетова обучает детей на государственном языке

Модератор, педагог-психолог ясли-сада "Куаныш" города Кокшетау посвятила педагогике 34 года.

Трудовой путь она начала в тот период, когда страна получила независимость, поэтому ее история считается особенной. Она очень гордится тем, что все эти годы давала знания на государственном языке.

"Каждый ребенок неповторимая личность, отдельная вселенная и неразгаданная тайна. Нужно найти ключ к разгадке, подарить улыбку и сияние маленьким детским глазкам, изучить малыша, все это делается с помощью глубокой интуиции и творческого подхода к работе. Мой трудовой путь начался в далеких 90-х, когда страна обрела независимость и происходили большие реформы. Вспоминаю начало пути с трепетом и улыбкой, это были самые насыщенные времена, исторический момент, когда страна обрела независимость и в Кокшетау открылся первый детский сад с государственным языком обучения. Всем известно, что работа воспитателя непростая и сложная, на плечах лежит большая ответственность – дать достойное воспитание детям дошкольного возраста. Так как я всю жизнь работаю с малышами дошколятами, научилась у них искренне радоваться мелочам и чаще улыбаться. Помимо теплых отношений с детьми и их родителями мне помогли современные технологии, благодаря которым я могла создать новейшие программы и методики обучения, к тому же была всегда предприимчивой, в поиске новых знаний, мои дети принимали участие в городских соревнованиях. После 15 лет активной работы с детьми появилось большое желание изучить еще глубже внутренний мир и эмоциональное состояние ребенка, приняла решение поступить на факультет педагогики и психологии. На сегодняшний день вижу плоды своего труда, работаю педагогом-психологом в своем родном ясли-саде "Куаныш". Наш ясли отличается тем, что тут дети получают дошкольное образование исключительно на государственном языке. Образовательное учреждение применяет самые новейшие методики воспитания детей и показывает высокие результаты качества образования", – рассказала Куралай Абжаппаровна.

Она уверена, одним из главных условий для достойного воспитания подрастающего поколения является духовное богатство детей и психологическая поддержка со стороны педагогов.

"Расскажу вкратце, какими методами я руководствуюсь в своей работе, что способствует развитию ребенка. Тут важно отметить, что один метод не подойдет всем детям подряд, к каждому нужен индивидуальный подход. Психологическая работа по максимуму направлена на раскрытие потенциала каждого учащегося. Духовно развитый малыш будет в добрых отношениях с окружающим миром, он ожидает от жизни только позитива, к тому же делится добром и помогает остальным. Поэтому я применяю различные терапевтические методики. Я уверена, что пальцы и руки каждого ребенка очень чувствительны и принимают любую информацию, поэтому применяю точечный массаж ладони, развивая мелкую моторику рук с помощью щупанья разных предметов, к тому же благородя играм определяем настрой детей. Сенсорная песочная терапия, применяемая мной, успокаивает нервную систему. С поисках способностей каждого ребенка очень важна корректная работа, которая требует терпения, мудрости и доброты со стороны педагога- психолога", – говорит Куралай Орымбетова.

За все годы работы героиня достигла немалых результатов на городских, областных олимпиадах среди воспитателей. Бесценный вклад в развитие сферы образования, добросовестный труд и высокие достижения в воспитании подрастающего поколения, благодарственные письма за активную работу – все это результаты кропотливого труда педагога.