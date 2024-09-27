Порядка 10 лет посвятила дошкольному образованию педагог-модератор из Кокшетау Назгуль Галеева

Педагог-модератор ясли-сада "Мирас" города Кокшетау Назгуль Галеева работает в сфере дошкольного образования порядка 10 лет. В 2015 году начала свой трудовой путь с помощницы воспитателя, набравшись опыта, навыков и знаний в 2019 году стала работать воспитателем.

На сегодняшний день в группе "Балауса " получают знания порядка 20 детишек. С каждым из них Назгуль Габитовна находит общий язык.

"Мы максимально используем игровые методы, к каждому ребенку находим индивидуальный подход. В современном мире дети много сидят в гаджетах, игры уходят на второй план, метод игры очень важен в развитии ребенка. Сидя в телефоне, дети становятся замкнутыми, кругозор сужается, виртуальное общение не заменит живого контакта. С помощью игр ребенок учится общаться, взаимодействовать и познает мир. Особенно нравятся детям казахские национальные игры, при которых прививается патриотизм и любовь к культуре родного народа. Мы играем в подвижные и настольные игры, в них воспитанник получает комплексное образование, укрепляет иммунитет, развивает интеллект и остается активным. Играя и примеряя на себя роль, ребенок развивает речь, улучшается память, внимание, мышление, воображение, а самое главное – он может открыто выражать эмоции. Педагогическая игра отличается от обычной четко поставленной целью обучения и соответствующим ей результатом. В своей работе я также использую дидактические игры, чтобы малыш исследовал мир всеми возможными способами, таким образом, минимизируется влияние негативных факторов. Одна из них – методика Монтессори. К тому же широко используется метод Бизиборд – развивающая доска для детей, которая содержит много различных кнопочек, замочков, щеколд, прищепок и прочих предметов, развивающих мелкую моторику и логику. Сюжетно-ролевые игры являются средством всестороннего развития ребенка, примечательно, что их придумывают сами дети. В игре мы с детьми остаемся партнерами, общение основано на искреннем уважении маленького человека", – говорит Назгуль Габитовна.

Ясли-сад "Мирас" является одним из динамично развивающихся учреждений дошкольного образования. В нем обучаются 240 детей в 12 группах, работают высококвалифицированные педагоги. На вопрос героине, за что она любит свою работу, она ответила, что главный критерий в любой профессии – любовь и преданность своему делу, а также сплоченный и дружный коллектив.

"Нахожусь на своем месте с 2015 года, скоро будет 10 лет с тех пор, как я начала работать в садике, за это время было много событий: научилась новым навыкам. Я люблю детей и свою работу за возможность получать новые знания и быть частью воспитания каждого нашего ребенка. Порой бывает непросто с маленькими детьми, у каждого свой характер, но мы находим общий язык с каждым из них. Проводим интерактивные игры, познаем характер ребенка при личной беседе. К тому же секрет моей преданности и любви к профессии – дружный и сплоченный коллектив, и это очень важно в любой работе, от команды зависит успех организации. Я благодарна нашему руководству и всему коллективу за командную работу и поддержку друг друга", – подчеркнула Назгуль Галеева.

Фото: из личного архива Назгуль Галеевы

Специалисты ясли-сада применяют современную методику обучения, здесь есть все ресурсы для полноценного и высококвалифицированного получения знаний воспитанников.

"Группы оснащены необходимым оборудованием, наглядными учебными пособиями. В 2023-2024 учебном году по приоритетному направлению ясли-сада была организована выставка "Мир волшебных красок" с детским мольбертом, цель которого – обогащение сенсорного опыта ребенка, развития общения и личностных качеств. Организованная деятельность стимулирует познавательную активность ребенка, дает ему положительную эмоциональную реакцию, позволяет сосредоточить его внимание на происходящем и дарит радость от совместного творчества с учителем, родителями и детьми, в зависимости от каждого времени года детские рисунки чередуются. Открыт кабинет национальных ценностей, во второй половине дня дети занимаются национальными играми, проходят мастер-классы с изделиями, изготовленными педагогами и дошколятами своими руками", – резюмировала Назгуль Галеева.

По информации Управления образования, планируется создать более 1600 новых мест в сфере дошкольного образования: открытие 10 дошкольных организаций на 1381 место и расширение 7 действующих на 242 места.