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Роман Скляр поделился планами правительства по снижению дефицита электроэнергии, в том числе за счет АЭС

Поделился планами правительства по снижению дефицита электроэнергии, в том числе за счет АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 12:17 Фото: akorda.kz
По словам первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, без принятия соответствующих мер к 2030 году дефицит электроэнергии может вырасти до 7 ГВт, а это почти половина действующих мощностей.

По планам, к 2028 году определен ввод порядка 6,7 ГВт общей генерации, из которых уже в текущем году будет введено 700 МВт. Кроме того, будут построены новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, объекты возобновляемой энергетики, парогазовые установки в Актобе, Актау, Кызылорде, Туркестане и других городах.

Роман Скляр также отметил, что Казахстан принял обязательства по достижению к 2060 году углеродной нейтральности, что говорит о последовательном выводе старых угольных мощностей.

В этой связи, по словам Романа Скляра, строительство собственной атомной электростанции является единственным приемлемым вариантом и Казахстан имеет все необходимые условия.

Как было озвучено на брифинге, к 2050 году прогнозируется трехкратное увеличение использования атомной энергии, решение о строительстве атомной станции продиктовано не только необходимостью, но и мировыми тенденциями использования мирного атома.

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