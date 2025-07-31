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Общество

Уровень дефицита электроэнергии озвучили в правительстве Казахстана

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 12:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года рассказал, что делается для снижения дефицита электроэнергии в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр признал наличие дефицита электроэнергии в Казахстане. 

"Мы сейчас закупаем извне порядка 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Ощущаем дефицит в пиковые нагрузки. Вынуждены энергию брать у соседей по достаточно высокой стоимости", – добавил он.

Для решения проблемы разработан соответствующий план мероприятий до 2035 года по введению новых мощностей.

"Мы активно над этим работаем", – заверил Роман Скляр. 

16 января 2024 года сообщалось, что Казахстану к 2030 году перестанет хватать тех мощностей по производству электроэнергии, которые сейчас есть в стране. 

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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