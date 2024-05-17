О новом виде телефонного мошенничества предупредили казахстанцев

Новый вид мошенничества появился в Казахстане. Об этом предупредила полиция Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному сообщению, злоумышленники звонят якобы из поликлиники, чтобы записать на флюорографию и диспансеризацию.

"Подбирают дату и время, а затем просят подтвердить запись кодом из СМС. Сообщение приходит с госуслуг для смены входа в учетную запись. Предупредите своих близких!" – обратились в полиции.

Ранее сообщалось о том, что мошенники стали действовать по-новому: просят код для "продления срока SIM-карты".