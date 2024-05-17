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О новом виде телефонного мошенничества предупредили казахстанцев

Мошенничества, звонки из поликлиники, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 10:26 Фото: pixabay
Новый вид мошенничества появился в Казахстане. Об этом предупредила полиция Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному сообщению, злоумышленники звонят якобы из поликлиники, чтобы записать на флюорографию и диспансеризацию.

"Подбирают дату и время, а затем просят подтвердить запись кодом из СМС. Сообщение приходит с госуслуг для смены входа в учетную запись. Предупредите своих близких!" – обратились в полиции.

Ранее сообщалось о том, что мошенники стали действовать по-новому: просят код для "продления срока SIM-карты".

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Абайская область Казахстан 2024 год Мошенничество
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