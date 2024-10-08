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О новом виде мошенничества предупредили казахстанцев

О новом виде мошенничества предупредили казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 10:46 Фото: freepik
Полицейские Павлодарской области предупреждают казахстанцев о новом виде мошенничества, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, участились случаи, когда неизвестные звонят и представляются сотрудниками "Казпочты". Они сообщают, что человеку якобы пришла посылка из интернет-магазина и чтобы получить ее, нужно продиктовать содержание поступившего на телефон СМС-сообщения.

"После чего злоумышленники снова звонят жертве на сотовый и теперь уже представляются сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности банка. Они сообщают, что ранее ему позвонили мошенники и попросили продиктовать СМС-сообщение, по которому теперь пытаются оформить кредиты. И для того, чтобы помешать им, лжесотрудники правоохранительных органов просят самому оформить кредит и полученные деньги перекинуть на различные банковские счета, которые они предоставят", – сообщили в полиции.

Департамент полиции напоминает, что в таких случаях необходимо немедленно прекратить телефонный разговор, больше не отвечать на звонки с сомнительных номеров и позвонить на 102 или в банк.

"Сотрудники банка и правоохранительных органов никогда не работают по телефону. Будьте внимательны!" – предупредили в полицейском ведомстве.

Утром 8 октября в МВД Казахстана отчитались о работе, проделываемой в рамках борьбы с мошенничествами.

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