Важная информация для посетителей Ботсада Алматы: с 9 октября изменятся цены на билеты

Фото: Instagram/botsadkz

Сегодня, 8 октября 2024 года, администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы обратилась к посетителям с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

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