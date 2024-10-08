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Важная информация для посетителей Ботсада Алматы: с 9 октября изменятся цены на билеты

Важная информация для посетителей Ботсада Алматы: с 9 октября изменятся цены на билеты, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 16:29 Фото: Instagram/botsadkz
Сегодня, 8 октября 2024 года, администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы обратилась к посетителям с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

В уведомлении, опубликованном в Instagram, говорится, что с 9 октября изменятся тарифы на услуги.

"Для удобства посетителей по согласованию с Комитетом лесного хозяйства и животного мира в новых тарифах все цены, предоставляемые на территории ботсада, будут без тиынов".Администрация Главного Ботанического сада

Теперь посещение ботсада обойдется:

  • взрослым – в 900 тенге (ранее 874,2 тенге),
  • студентам – 720 тенге (ранее 709,2 тенге),
  • пенсионерам и школьникам – 450 тенге (ранее 527,2 тенге).

"Приятных прогулок, ждем вас в ботсаду!" – добавила администрация ГБС Алматы.

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Ранее администрация ботсада Алматы разъяснила запреты и необходимость оплаты за вход.

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