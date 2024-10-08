Важная информация для посетителей Ботсада Алматы: с 9 октября изменятся цены на билеты
Фото: Instagram/botsadkz
Сегодня, 8 октября 2024 года, администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы обратилась к посетителям с важной информацией, сообщает Zakon.kz.
В уведомлении, опубликованном в Instagram, говорится, что с 9 октября изменятся тарифы на услуги.
"Для удобства посетителей по согласованию с Комитетом лесного хозяйства и животного мира в новых тарифах все цены, предоставляемые на территории ботсада, будут без тиынов".Администрация Главного Ботанического сада
Теперь посещение ботсада обойдется:
- взрослым – в 900 тенге (ранее 874,2 тенге),
- студентам – 720 тенге (ранее 709,2 тенге),
- пенсионерам и школьникам – 450 тенге (ранее 527,2 тенге).
"Приятных прогулок, ждем вас в ботсаду!" – добавила администрация ГБС Алматы.
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