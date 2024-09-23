Ботсад Алматы объявил о закрытии на один день

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с важным обращением к посетителям о работе сада 25 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению ГБС, в среду, 25 сентября, сад будет не доступен для посетителей.

"На территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка. В остальные дни график работы ГБС остается прежним". Главный ботанический сад (ГБС) Алматы

Ежедневно сад можно посетить с 09:00 до 21:00 (касса и вход до 20:00).

6 сентября 2024 года сообщалось, что на коллекционном участке культиваров цветочно-декоративных и орнаментальных растений наступило время цветения безвременника или колхикума великолепного. Специалисты подчеркивают, что этот цветок называют осенним чудом.