Ботсад Алматы объявил о закрытии на один день
Фото: Zakon.kz
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с важным обращением к посетителям о работе сада 25 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению ГБС, в среду, 25 сентября, сад будет не доступен для посетителей.
"На территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка. В остальные дни график работы ГБС остается прежним".Главный ботанический сад (ГБС) Алматы
Ежедневно сад можно посетить с 09:00 до 21:00 (касса и вход до 20:00).
6 сентября 2024 года сообщалось, что на коллекционном участке культиваров цветочно-декоративных и орнаментальных растений наступило время цветения безвременника или колхикума великолепного. Специалисты подчеркивают, что этот цветок называют осенним чудом.
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