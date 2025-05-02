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Общество

Алматинцев предупредили об изменении работы Ботсада

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, виды города Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 09:59 Фото: Zakon.kz
Администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы обратилась сегодня, 2 мая 2025 года, к посетителям с важным заявлением. В нем сказано, что 5 мая Ботанический сад закроют на санитарную обработку, сообщает Zakon.kz.

В остальные дни график работы ГБС остается прежним.

"Сад работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".Пресс-служба ГБС Алматы

Также есть небольшое уточнение: "Возможен перенос санитарного дня по техническим причинам или если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день)".

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 09:59
Ботсад Алматы объявил о запрете для посетителей

Ранее сообщалось, что в парламенте Непала зарегистрировали законопроект, согласно которому неопытным альпинистам запретят восхождение на Эверест.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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