Алматинцев предупредили об изменении работы Ботсада

Администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы обратилась сегодня, 2 мая 2025 года, к посетителям с важным заявлением. В нем сказано, что 5 мая Ботанический сад закроют на санитарную обработку, сообщает Zakon.kz.

В остальные дни график работы ГБС остается прежним.

"Сад работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30". Пресс-служба ГБС Алматы

Также есть небольшое уточнение: "Возможен перенос санитарного дня по техническим причинам или если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день)".

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