Ботсад Алматы разъяснил запреты и необходимость оплаты за вход

Администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы решила ответить на три часто задаваемых вопроса: почему вход и разрешение на проведение фото- и видеосъемки платные, почему запрещено кататься на велосипедах и почему нельзя устраивать пикники на газоне, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, но ответ на все эти вопросы один.

Главный Ботанический сад – это государственный ботанический сад, который с 2006 года имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Также специалисты подчеркивают, что этот статус сад получил благодаря уникальным коллекционным фондам живых растений, которые создавались на протяжении нескольких десятилетий трудами нескольких поколений ученых.

Посетителям стоит запомнить, что на территории действуют правила посещения, которые разработаны в соответствии с законом "Об особо охраняемых природных территориях".

Почему вход и разрешение на фото- и видеосъемку платные

Одним из принципов в области особо охраняемых природных территорий является платность использования таких территорий. Поэтому вход в ботсад и разрешение на фото- и видеосъемку – платные услуги.

"Институт имеет право зарабатывать на предоставлении услуг по посещению территории Главного Ботанического сада и организации экскурсий, предоставлении услуг по проведению кино-, видео- и фотосъемки при посещении и изучении объектов сада. Все вырученные деньги с продажи билетов и дополнительных услуг ГБС расходует на работу по уходу за уникальным зеленым фондом ботсада, содержанием всей территории в 103,6 гектара и научно-исследовательскую деятельность ученых". Администрация ГБС Алматы

Почему в ботсаду запрещено кататься на велосипедах

В ботсадах запрещаются любые действия, не связанные с выполнением поставленных перед ними задач, которые могут привести к гибели культивируемых в них растений.

К тому же велосипеды, самокаты и другие средства передвижения создают неудобства для посетителей. В ботсаду разрешено кататься на детских велосипедах и самокатах только детям до семи лет, так как предполагается, что маленьким детям сложно долго ходить пешком по территории в 103 гектара.

Почему запрещены пикники на газоне

Работники уточняют, что в ботсаду есть места, специально отведенные для приема пищи (столы с лавочками на входных павильонах и на кленовой аллее), а устраивать пикники на газоне запрещено, как и вообще ходить, сидеть, лежать на нем, потому что в ботсаду еще совсем молодой газон, ему нужно как минимум 10 лет, чтобы сформировался крепкий слой дерна, которому не страшно вытаптывание.

"К тому же в составе почвы в нашем регионе содержится много глины и, если по ней пройдется большое количество человек, она утрамбовывается так, что становится твердой как бетон (так называемый такыр), через который потом ни одно растение не сможет прорасти. Также нельзя ходить и просто по траве, так как утрамбованная земля вокруг деревьев усложняет поступление влаги к корням, из-за чего могут страдать даже взрослые деревья", – подчеркнули специалисты.

В заключение администрация выразила надежду на понимание со стороны посетителей.

6 сентября сообщалось, что на коллекционном участке культиваров цветочно-декоративных и орнаментальных растений наступило время цветения безвременника или колхикума великолепного. Специалисты подчеркивают, что этот цветок называют осенним чудом.