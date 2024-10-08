В области Жетісу открыли памятник Абылхану Кастееву

Сегодня в области Жетісу открыли памятник народному художнику Казахстана Абылхану Кастееву. Бронзовая скульптура установлена напротив входа в Галерею изобразительного искусства в Талдыкоргане.

Церемония открытия памятника началась с торжественного возложения цветов, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В праздничном мероприятии, приуроченном к 120-летию великого художника, приняли участие аким области Бейбит Исабаев, государственные и общественные деятели Мырзатай Жолдасбеков, Куаныш Султанов, народный писатель Казахстана Бексултан Нуржекеулы, дочь мастера живописи Гульдария Кастеева, председатель правления Союза художников Казахстана Омирбек Жубаниязов, представители интеллигенции и в целом общественность региона.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Со словами поздравления выступил аким области Бейбит Исабаев, отметивший важность проводимых в честь юбилея художника мероприятий:

"Жетісу – это край, который всегда был священной колыбелью искусств и обителью талантливых личностей. Один из них – это Абылхан Кастеев, первый профессиональный казахский живописец, стоявший у истоков развития национального изобразительного искусства. В своем творчестве художник опирался на простую жизненную философию, национальное мировоззрение, тем самым отражая историю и образ жизни родного народа. Пусть жизнь и коротка, зато искусство вечно. Поэтому сколько бы столетий ни прошло, имя Абылхана Кастеева навсегда вписано золотыми буквами в историю, а произведения художника будут передаваться из поколения в поколение как бесценное культурное наследие народа", – сказал Б. Исабаев, выразив благодарность автору идеи установки памятника, ученому Мырзатаю Жолдасбекову и скульпторам Ринату Абенову и Ерболу Зиябекову, воплотившим творческий замысел.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Взяв слово, академик Национальной академии наук, видный общественный и государственный деятель Мырзатай Жолдасбеков отметил:

"Хоть я лично не общался с Абылханом Кастеевым, но видел его. Было удивительно, что внешне такой молчаливый и спокойный человек буквально горит таким ярким, необычайным по величию талантом. Он тот человек, который, подняв дух нации, прославил казахов на весь мир. Поэтому наша священная обязанность – дорожить его памятью, его наследием, и тогда он всегда будет с нами", – сказал он.

С праздничными пожеланиями выступили государственный и общественный деятель Куаныш Султанов, председатель правления Союза художников Казахстана Омирбек Жубаниязов и дочь художника Гульдария Кастеева.

Общаясь с журналистами, внук Абылхана Кастеева Сауран Кастеев отметил, что пошел по стопам деда и выбрал художественную стезю.

"Мы выросли, любуясь картинами дедушки с самого раннего возраста. Мне особенно нравилась картина, где изображены горы, которую он нарисовал акварелью. Повзрослев, я сам обратился к живописи. Сейчас работаю в области живописи, графики, иллюстрации. Мы очень рады и гордимся тем, что труд нашего дедушки Абылхана высоко ценится и чествуется народом", – поделился Сауран Кастеев.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

После церемония открытия памятника гости посетили в художественной галерее выставку, где было представлено девять подлинных картин Абылхана Кастеева.

Далее юбилейное мероприятие продолжилось республиканской конференцией "Тұғыры таң тұғыры", организованной во Дворце культуры им. И. Жансугурова.

С приветственным словом выступил глава региона Бейбит Исабаев.

Также выступили народный писатель Казахстана Бексултан Нуржекеулы, члены Союза художников Казахстана, заслуженные деятели страны Махамбет Сейсенхан, Жанузак Мусапир, искусствовед Айгерим Еспенова, руководитель дома-музея А. Кастеева, кастеевед, заслуженный деятель Казахстана Еркин Нуразхан, директор Государственного музея искусств им. А. Кастеева Гулайым Жумабекова, которые в своих докладах остановились на особенностях творчества Абылхана Кастеева, уделив особое внимание этнографическим аспектам и влиянию художника на современное национальное живописное искусство.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

В ходе конференции состоялась презентация книг "Әбілхан Қастеев", "Өмір мектебі", посвященных жизни и творческому пути мастера живописи.

К слову, завтра на родине художника в селе Шежин Панфиловского района области Жетісу стартует республиканский пленэр профессиональных художников, в котором примут участие порядка 20 художников страны. Творческое мероприятие продлится до 10 октября и завершится выставкой пленэрных работ в Галерее изобразительного искусства им. А. Кастеева в городе Жаркенте.