В области Жетісу 200 детей приняли участие в Президентской елке

Сегодня в Талдыкоргане состоялась Президентская елка "Добро пожаловать, Новый год!", в ходе которой аким области Жетісу Бейбит Исабаев поздравил 200 детей из разных уголков региона.

Как сообщает пресс-служба акима области Жетісу, на праздничное мероприятие, состоявшееся во Дворце спорта "Жастар", были приглашены дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети с особенными потребностями, а также те, кто достиг успехов в учебе, спорте, творчестве и других сферах.

Праздник начался с танцевального флешмоба детских художественных коллективов, а затем на большом экране было показано поздравительное письмо президента страны.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поздравляет вас и выражает наилучшие пожелания. Вы – будущее нашей страны и на вас возлагаются большие надежды. Я знаю, что вы все хорошо потрудились в этом году, ведь на эту елку приглашаются лучшие ученики, самые активные и талантливые дети. Все вы в течение года получали хорошие оценки, побеждали в конкурсах и соревнованиях. Знания – первая ступень к успеху, и в нашей стране созданы все условия для получения качественного образования. От всей души поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и пусть исполняются ваши мечты!" – сказал Бейбит Исабаев.

Далее в ходе театрализованного представления глава региона вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажег для ребят новогоднюю елку, принял участие в праздничном хороводе и вручил всем детям новогодние подарки от имени президента страны. Каждому вручили поздравительные открытки, планшеты, рюкзаки и новогодние кульки.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Особенную атмосферу празднику придали выступления аниматоров, клоунов, героев известных сказов и мультипликационных фильмов. Также были организованы различные забавные конкурсы, а в завершение праздничного мероприятия для детей приготовили угощения и сладости.

Ребята, пришедшие на сегодняшний праздник, поделились своим настроением.

"Учусь я на пятерки. У нас большая семья, дома восемь девочек, живем дружно. Сегодняшняя Президентская елка проходит очень весело. Поздравляю всех друзей с Новым годом", – рассказала ученица школы села Баскунши Панфиловского района Айша Алжанбек.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

"Сегодняшний праздник мне очень понравился. Я перед всеми выступила с поздравлениями. Нам подарили планшет на Новый год. Сегодняшний праздник подарил нам хорошее настроение", – сказала воспитанница детского дома "Айналайын" Людмила Ким.

"Я победитель олимпиад "Алтын сақа", "Ақбота", "Кенгуру". С удовольствием приехала на сегодняшний праздник. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, различными сказочными героями мы пели, танцевали, играли в игры, отмечали встречу Нового года в приподнятом настроении", – сказал ученик 4-го класса школы-гимназии №16 города Талдыкоргана Сакен Абильмансур.