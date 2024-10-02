Как изменятся маршруты казахстанских авиакомпаний из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Казахстанским авиакомпаниям было рекомендовано избегать воздушного пространства Ирана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Что изменится для пассажиров и как будут адаптированы маршруты авиасообщения с другими странами – в материале Zakon.kz.

1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть ракет была сбита, но "были и попадания".

МИД Израиля назвал случившееся беспрецедентной атакой на мирное население. Армия пообещала, что эти беспрецедентные ракетные удары "будут иметь последствия". Даниэль Хагари уточнил, что у ЦАХАЛ есть план, и Армия обороны Израиля будет действовать тогда "и там, где будет нужно".

Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.

По данным Flightradar24, воздушное пространство над Ираном и Израилем опустело. В свою очередь Министерство транспорта Казахстана 2 октября 2024 года сделало важное заявление, представив рекомендации для авиакомпаний. Они направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей, учитывая возможные риски, связанные с текущей нестабильной обстановкой в Ближневосточном регионе.

"Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленными указаниями и рекомендациями по полетам в соответствующем регионе", – говорится в сообщении.

Национальный авиаперевозчик страны оперативно отреагировал на рекомендации авиационных властей. Авиакомпания приняла решение изменить маршруты следования в Дубай. В информации для пассажиров отмечается, что ситуация была детально проанализирована, и во избежание угроз безопасности рейсы в Дубай будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана.

"Маршруты рейсов из Астаны и Алматы в Дубай будут изменены, что приведет к увеличению полетного времени", – отметила авиакомпания в своем обращении.

Кроме того, рейсы в Джидду выполняются без изменений, но будут пересмотрены в случае эскалации военной активности в регионе. При этом авиакомпания будет вносить дополнительные изменения для обеспечения безопасности полетов, если это станет необходимым.

Другая крупная авиакомпания Казахстана обратилась к казахстанцам со следующим объявлением, разъяснив свою работу в сфере пассажироперевозок:

"В связи с закрытием воздушного пространства над территорией Ирана 2 октября 2024 авиакомпанией были внесены изменения в маршруты полетов в Шарм-Эль-Шейх (Египет), а также на направлениях в Джидду и Медину (Саудовская Аравия). В связи с чем полетное время увеличилось в среднем на час".

Представители авиакомпании объяснили, что в настоящий момент воздушное пространство Ирана открыто – созданы воздушные коридоры.

"Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и готова в любой момент пересмотреть дополнительные изменения расписания. Безопасность пассажиров – наш главный приоритет", – добавил авиаперевозчик.

В свою очередь представители казахстанского лоукостера отметили, что ситуация на Ближнем Востоке не влияет на текущее расписание международных и чартерных рейсов, так как они не проходят через воздушное пространство Ирана и других ограниченных зон.



"Авиакомпания постоянно отслеживает обстановку и строго соблюдает официальные ограничения", – заключили в компании.

Тем временем ситуация с пересечением небесного пространства над конфликтующими странами постепенно налаживается. И Росавиация разрешила местным авиакомпаниям полеты над Ираном, Израилем и Ираком, но в определенное время, а именно с 13:30 до 17:00 по времени Астаны в среду. А в четверг полеты рекомендованы с 9:00 до 19:00 московского времени. При этом рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к соотечественникам с просьбой соблюдать меры безопасности. В дипломатическом представительстве сообщили, что для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи.

"На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке рекомендуем всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана", – предупредили в посольстве.

В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров 2 октября 2024 года сообщил, что информация о пострадавших или погибших на Ближнем Востоке казахстанцах не поступала.



Посольства Казахстана в Израиле, Иране и Ливане также находятся на постоянной связи с уполномоченными органами этих стран. Для казахстанцев, находящихся на Ближнем Востоке, готовят репатриационные рейсы.