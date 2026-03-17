К Наурызу появятся дополнительные авиарейсы

С 16 марта казахстанские авиакомпании начали вводить дополнительные внутренние авиарейсы, сообщает Zakon.kz.

Так группа компаний Air Astana и FlyArystan с 16 марта запланировала 146 дополнительных рейсов по наиболее востребованным направлениям внутри страны. Об этом передает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.

Авиакомпания SCAT также планирует открытие дополнительных рейсов: в период с 19 по 21 марта пять рейсов по маршруту Алматы – Астана, а также один рейс по маршруту Шымкент – Актау. Дополнительно планируется выполнение четыре рейса по маршруту Алматы – Астана с 23 по 26 марта, а также по одному рейсу по направлениям Шымкент – Астана и Актау – Астана.

"До 29 марта дополнительно перевозки будут осуществлять по самым популярным маршрутам внутри страны. 80 из них придутся на направление Астана – Алматы", – говорится в сообщении.

Другие перелеты появятся на маршрутах из Алматы, Астаны и Актау в города Актобе, Шымкент, Туркестан, Караганду, Костанай, Семей, Актау, Атырау, Усть-Каменогорск и Уральск.

"Пассажирам рекомендуется заранее проверять информацию о наличии дополнительных рейсов и доступности авиабилетов на официальных сайтах авиакомпаний и при планировании поездок заблаговременно оформлять билеты". Пресс-служба Министерства транспорта Казахстана

