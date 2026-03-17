Общество

К Наурызу появятся дополнительные авиарейсы

Авиарейсы на Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 03:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 16 марта казахстанские авиакомпании начали вводить дополнительные внутренние авиарейсы, сообщает Zakon.kz.

Так группа компаний Air Astana и FlyArystan с 16 марта запланировала 146 дополнительных рейсов по наиболее востребованным направлениям внутри страны. Об этом передает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.

Авиакомпания SCAT также планирует открытие дополнительных рейсов: в период с 19 по 21 марта пять рейсов по маршруту Алматы – Астана, а также один рейс по маршруту Шымкент – Актау. Дополнительно планируется выполнение четыре рейса по маршруту Алматы – Астана с 23 по 26 марта, а также по одному рейсу по направлениям Шымкент – Астана и Актау – Астана.

"До 29 марта дополнительно перевозки будут осуществлять по самым популярным маршрутам внутри страны. 80 из них придутся на направление Астана – Алматы", – говорится в сообщении.

Другие перелеты появятся на маршрутах из Алматы, Астаны и Актау в города Актобе, Шымкент, Туркестан, Караганду, Костанай, Семей, Актау, Атырау, Усть-Каменогорск и Уральск.

"Пассажирам рекомендуется заранее проверять информацию о наличии дополнительных рейсов и доступности авиабилетов на официальных сайтах авиакомпаний и при планировании поездок заблаговременно оформлять билеты".Пресс-служба Министерства транспорта Казахстана

Ранее мы сообщали, сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз.

Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Пенсионер, работавший курьером, получил 500 тысяч долларов от незнакомцев
04:15, 18 марта 2026
Пенсионер, работавший курьером, получил 500 тысяч долларов от незнакомцев
Дополнительные авиарейсы запустили из Астаны в Актобе
19:12, 08 октября 2024
Дополнительные авиарейсы запустили из Астаны в Актобе
Дополнительные авиарейсы на мартовские праздники: казахстанцам сообщили хорошую новость
09:30, 03 марта 2025
Дополнительные авиарейсы на мартовские праздники: казахстанцам сообщили хорошую новость
Читайте также
"Возможно, матч года": американский теннисист оценил финал между Соболенко и Рыбакиной
04:20, 18 марта 2026
"Возможно, матч года": американский теннисист оценил финал между Соболенко и Рыбакиной
Александр Усик открыт к проведению поединка против Джона Джонса
03:47, 18 марта 2026
Александр Усик открыт к проведению поединка против Джона Джонса
Обидчики "Кайрата" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
03:16, 18 марта 2026
Обидчики "Кайрата" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
"Они высокие и крупные": Пегула высказалась о габаритах Соболенко и Рыбакиной
02:44, 18 марта 2026
"Они высокие и крупные": Пегула высказалась о габаритах Соболенко и Рыбакиной
