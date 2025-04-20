Гибель троих детей от газа в Жамбылской области: полиция завела уголовное дело

Фото: Zakon.kz

20 апреля 2025 года полиция Жамбылской области начала досудебное расследование по факту гибели троих детей от отравления газом, сообщает Zakon.kz.

Информацию предоставил региональный департамент полиции. "По факту гибели в результате отравления природным газом в жилом доме в Меркенском районе троих детей начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся следственные действия", – сообщили в ДП Жамбылской области на запрос Zakon.kz. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции, заверили в ведомстве. Трое детей скончались в реанимационном отделении, не приходя в сознание после отравления газом 19 апреля 2025 года.



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