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Происшествия

Гибель троих детей от газа в Жамбылской области: полиция завела уголовное дело

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 20:57 Фото: Zakon.kz
20 апреля 2025 года полиция Жамбылской области начала досудебное расследование по факту гибели троих детей от отравления газом, сообщает Zakon.kz.

Информацию предоставил региональный департамент полиции.

"По факту гибели в результате отравления природным газом в жилом доме в Меркенском районе троих детей начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся следственные действия", – сообщили в ДП Жамбылской области на запрос Zakon.kz.

Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции, заверили в ведомстве. 

Трое детей скончались в реанимационном отделении, не приходя в сознание после отравления газом 19 апреля 2025 года. 

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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