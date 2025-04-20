Гибель троих детей от газа в Жамбылской области: полиция завела уголовное дело
Фото: Zakon.kz
20 апреля 2025 года полиция Жамбылской области начала досудебное расследование по факту гибели троих детей от отравления газом, сообщает Zakon.kz.
Информацию предоставил региональный департамент полиции.
"По факту гибели в результате отравления природным газом в жилом доме в Меркенском районе троих детей начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся следственные действия", – сообщили в ДП Жамбылской области на запрос Zakon.kz.
Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции, заверили в ведомстве.
Трое детей скончались в реанимационном отделении, не приходя в сознание после отравления газом 19 апреля 2025 года.
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