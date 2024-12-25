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Мир

Президент Южной Кореи второй раз проигнорировал вызов на допрос

политик Южной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 22:56 Фото: wikipedia.org
25 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль второй раз проигнорировал вызов на допрос от Объединенной следственной группы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Yonhap News Agency, временно отстраненный президент республики не пришел в офис Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), куда его вызвали в рамках совместного расследования обстоятельств кратковременного военного положения в стране, объявленного 3 декабря.

В следственной группе Юн Сок Ёля ждали к 10:00 (6:00 по времени Астаны). Пока следователи не получили никаких объяснений от временно отстраненного президента и подтвердили, что он проигнорировал второй запрос о вызове на допрос. Он также все еще не подал уведомление о назначении адвоката.

14 декабря президенту Южной Кореи объявили импичмент. 16 декабря председатель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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