Президент Южной Кореи второй раз проигнорировал вызов на допрос

25 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль второй раз проигнорировал вызов на допрос от Объединенной следственной группы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Yonhap News Agency, временно отстраненный президент республики не пришел в офис Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), куда его вызвали в рамках совместного расследования обстоятельств кратковременного военного положения в стране, объявленного 3 декабря.

В следственной группе Юн Сок Ёля ждали к 10:00 (6:00 по времени Астаны). Пока следователи не получили никаких объяснений от временно отстраненного президента и подтвердили, что он проигнорировал второй запрос о вызове на допрос. Он также все еще не подал уведомление о назначении адвоката.

14 декабря президенту Южной Кореи объявили импичмент. 16 декабря председатель правящей партии Южной Кореи ушел в отставку.

